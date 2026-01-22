Ezért nem támogatják a Tisza Párt és a DK javaslatát

Gulyás Gergely;rezsicsökkentés;kormányinfó;

2026-01-22 10:25:00 CET

Gulyás Gergely közölte, nem támogatja a Demokratikus Koalíció (DK) javaslatát, amely a rezsi tekintetében a sávhatáremelésre tett javaslatot. Ehhez csatlakozott a Tisza Párt is. A miniszter álláspontja szerint ez a konstrukció keveseknek segít, és a kevesek is a gazdagok, miközben a fogyasztók több mint 80 százaléka ma is a kedvezményes sávhatáron belül marad. A sávhatár feljebb tolása kizárólag azoknak kedvezne, akik extrém magas fogyasztásuk miatt kerülnének át a drágább sávba. A saját javaslat lényege, hogy a januári magasabb fogyasztás miatt senki ne kerülhessen át drágább sávba, ennek technikai kidolgozása még folyamatban van. Ezzel szemben a DK-Tisza közös javaslat legfeljebb az 5-6-7 százaléknyi, legfeljebb 20 százalék alatti fogyasztói körnek jelentene segítséget - magyarázta.

A tárcavezető hangsúlyozta, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció közös javaslata körülbelül az emberek egyötödének jelentene segítséget, ráadásul elsősorban a gazdagabbaknak, akik többet fogyasztanak és nagyobb házban élnek. Bár lehetnek élethelyzetből adódó magasabb fogyasztások, a legtöbb esetben az átlag feletti fogyasztás nagyobb ingatlanhoz kötődik. A javaslat négyötödnek semmit nem segítene, a szegényebbeknek nem jelentene érdemi támogatást. Ezért ezt a javaslatot a kormány nem fogadta el - magyarázta. Hozzátette, az emberek több mint 80 százaléka beleesik a kedvezményes sávba, és az ott fizetendő ár messze a legkedvezményesebb. Még akkor is, ha valaki 20 százalékkal túllépi a sávhatárokat áramnál és gáznál is, Magyarország továbbra is a legolcsóbb marad a gáz és a villamos energia ára az egész Európai Unióban.