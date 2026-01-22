Republikon: 43-38 az állás a Tisza javára a Fidesszel szemben a teljes népességben

Fidesz;Demokratikus Koalíció;Republikon Intézet;pártpreferenciák;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2026-01-22 09:17:00 CET

A választási részvételi kedv terén látni némi átrendeződést.

Az év elején viszonylag keveset változtak a pártpreferenciák. A Tisza támogatottsága a teljes népesség körében változatlan, míg a Fidesz-KDNP támogatottsága 1 százalékponttal nőtt. 43-38 az állás a Tisza javára, a különbség 5 százalékpont – derül ki a Republikon Intézet legfrissebb, január 15-e és 20-a között készült kutatásából.

A felmérés eredményei szerint

a pártválasztók körében a Tisza továbbra is 46 százalékon áll, a Fidesz-KDNP támogatottsága pedig egy százalékponttal nőtt, 28 százalékra. A Tisza előnye 8 százalékpont.

a biztos szavazó pártválasztók körében hibahatáron belül csökkent a Tisza előnye, miután 1 százalékpontot csökkent a Tisza, 2 százalékpontot nőtt a Fidesz-KDNP támogatottsága, a Tisza előnye így 9 százalék.

A Republikon az elemzésében felidézi, az újév még intenzívebb kampányt hozott, a Fidesz és a kormányközeli média teljes gőzzel állt rá a háború témájára, amely 2022-ben győzelemre segítette a kormánypárokat. Középpontba az életveszéllyel és harmadik világháború kitörésével való fenyegetés mellett a háború megélhetési, gazdasági oldala került előtérbe, reagálva a rossz gazdasági állapotra, eltartva a felelősséget a 16 éve regnáló kormánytól. A választási részvételi kedv terén látni némi átrendeződést,

összességében kevesebb szavazásra nyitott választó van, mint tavaly év végén, ami ebben a pillanatban inkább a Fidesznek kedvező, viszont a hosszú távú trendet és a Tisza előnyét nem kezdte ki.

A kutatás szerint a Mi Hazánk támogatottsága nem változott az év elején, a teljes népesség 4, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 6-6 százaléka szavazna a pártra, így az jelenleg a parlamenti küszöb körül mozog, esélyes a bejutásra. Ahogyan a szavazók a két nagy párt felé fordulnak a választás közeledtével, a Mi Hazánkat még nem lehet biztos befutóként elkönyvelni, pláne, ha nem tudja kellően megkülönböztetni üzeneteit a kormánypártokétól – jegyzi meg a Republikon.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) a kutatás alapján a teljes népesség 4, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 5-5 százalékának szavazatával bír, éppen a bejutási küszöbön áll. Az elemzés kiemeli, a pártnak biztosan szüksége lesz rá, hogy felhívja magára a figyelmet, hogy megőrizze bejutási esélyeit, bár tény, hogy eddigi megmérettetései közül most áll a legközelebb a parlamentbe jutáshoz.

A DK támogatottsága a Kutyapártéhoz közelít, a teljes népesség 3, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 4-4 százaléka szavazna a pártra, azaz jelenleg nem maradna a parlamentben, de egyelőre van esélye a bejutásra.

A kisebb pártok mozgástere teljesen beszűkült a választási hajrára, jelenleg semelyik másik párt nem éri el az 1 százalékos támogatottságot. A bizonytalanok aránya 27 százalék.