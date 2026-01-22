A mindennapos élmény: a Tisza Párt elnöke hazudott

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-01-22 10:46:00 CET

A gáztárolók közel fele töltött, így ha a gázellátás leállna, akkor is teljes biztonságban vagyunk - jelentette ki a TV2 kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy Magyar Péter azt állítja, hogy a magyar kormánypárti EP képviselők nem voltak kint a keddi strasbourgi gazdatüntetésen és erről, mi a kormány véleménye, azt mondta, Ő annyit látott, hogy amikor Magyar Pétert ezzel szembesítették, aki elismerte, hogy hazudott, hiszen ott voltak többen is. „Mindennapos élmény történt, a Tisza Párt elnöke hazudott” - tette hozzá.

Az Ukrajnának nyújtott uniós hitelről szólva elmondta, maga a bizottsági elnök is arra utal, hogy a visszafizetés csak akkor történne meg, ha Ukrajna megnyeri a háborút és Oroszország jóvátételt fizetne. Ilyen forgatókönyvvel ma épeszű ember nem számol, hiszen jóvátételt csak a vesztes fizet, és reálisan nem látható Ukrajna ilyen katonai győzelme. Ezért ez valójában soha vissza nem térítendő támogatás, nem pedig hitel, amit az Európai Bizottság elnöke is pontosan tud - magyarázta. Kapitány István Tisza Párthoz való csatlakozását úgy kommentálta, hogy ez megfelel a baloldali hagyományoknak: Magyarországon a nagytőkések, pénzemberek hagyományosan a baloldalon vállaltak politikai szerepet, úgyhogy ez is ennek a része.