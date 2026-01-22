Nem függ a rezsistop a választási évtől

Gulyás Gergely;Kományinfó;

2026-01-22 11:09:00 CET

Tizenöt éve nem tapasztalt hideggel álltunk szemben a mögöttünk hagyott 3 hétben, tehát erre egyedi megoldás indokolt. Ha 15 éve nem tapasztalt hideg az tavaly vagy tavalyelőtt lett volna, az Orbán-kormány akkor is ugyanígy járt volna el - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV kérdésére.

Gulyás Gergely azt mondta, tizenhárom éve hatályban van a rezsicsökkentés, amelynek eredményeként egy átlagos, távhővel fűtő háztartás rezsiköltsége a jövedelem több mint 6,5 százalékáról 1,5 százalékra csökkent. A mostani rendkívüli helyzetre rendkívüli válasz született, de a mindennapokban választásoktól függetlenül folyamatosan tett a kabinet azért, hogy a magyar családok minél kevesebbet fizessenek energiára. Ez a gyakorlat következetesen érvényesült Magyarországon a ciklus közepén is - hangsúlyozta.