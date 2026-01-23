A császár beszéde

Donald Trump;davosi beszéd;

2026-01-23 06:00:00 CET

Amikor szerdán Donald Trump a davosi Világgazdasági Fórum pódiumára lépett, a levegőben nem feszültség, inkább a teljes megsemmisüléstől való félelem volt értékelhető. Trump nem tagadta meg önmagát. Többször eltért a leírt szövegtől, így csapongott és szokásához híven döbbenetes álhíreket terjesztett. Célja most sem az iránymutatás volt, és már nem is csak az Európai Unió vagy a NATO leckéztetése – a megvetés szintjén már túllépett. Azt kívánta jelezni, mindenek felett áll, ő a világ császára. Számára az EU nem tárgyalópartner, hanem egy hálátlan adós, az uniós vezetőket bármikor nyilvánosan megszégyenítheti. De az elnök étvágya nagyobb annál, hogy beérje Brüsszel ostorozásával; célkeresztjében áll minden multilaterális szervezet, így az ENSZ is. Mert a világszervezet lecserélése a „Béketanácsra” alapvető feltétele annak, hogy a legfőbb nemzetközi szervezetet is ő irányítsa a maga kiszámíthatatlan módszereivel.

Torz világképébe tökéletesen illeszkedett a beszéd Grönlandról szóló része is. A földrajzi tévedések – Grönland és Izland négyszeri összekeverése – nem csak a tudatlanság, esetleg az öregedés jelei, hanem a teljes érdektelenségé is. Trump számára a nemzetek önrendelkezése nem létező fogalom. Ő csak ingatlanokban és „dealekben” tud gondolkodni. Délután még "egy darab jégnek" nevezte a stratégiai fontosságú szigetet, este már "keretmegállapodást" vizionált, amely alighanem Dánia kényszerű felajánlását takarja a katonai bázis átengedéséről. "Hosszú távú üzlet" – mondta, miközben úgy beszélt szuverén államokról, mintha egy manhattani felhőkarcoló telkéről alkudozna. Azt is mondta, nem léptet életbe vámokat azon európai országokkal szemben, amelyek nem támogatják, hogy az Egyesült Államok átvegye a szigetet. Mindenki megnyugodhat, vége a válságnak? Aligha. Trumpnál nem tudjuk, két órával később mit gondol, kire sértődik meg, kit kezd el fenyegetni. Ráadásul Grönlandról Mark Ruttéval tárgyalt, Dánia figyelmeztetett is: a védelmi szövetség főtitkárának semmiféle jogköre nincs ehhez.

Az intézményesített megalománia riasztó terméke a Davosban aláírt – vagy legalábbis alapító okiratként prezentált – dokumentum is a "Béketanács" létrehozásáról. A szervezet, amelynek deklarált célja állítólag Gáza újjáépítése, valójában Trump császárságának alapköve. A feltételek abszurditása minden képzeletet felülmúl: a klubba "örökös tagságot" nyer, aki egymilliárd dollárt fizet. Trump egy maffiafőnök módszereivel gyűjti maga köré a vazallusokat, akik hajlandóak fizetni a kegyért. Mindez a magyar kormányfő asszisztálásával történik, aki az elsők között írta alá ezt a papírt, legitimálva egy olyan szervezetet, amelynek valódi haszna rejtély, de működési elve diktatórikus.

Miközben Trump az európai vezetőket alázta – hol Macron napszemüvegén gúnyolódva, hol a svájciakat minősítve parazitának–, a háttérben Vlagyimir Putyin valószínűleg elégedetten dőlt hátra. Neki nem kell tennie semmit a nyugati szövetségi rendszerek, az EU vagy az ENSZ szétveréséért. Az Egyesült Államok elnöke elvégzi helyette a piszkos munkát, sőt, még fizettet is érte a "Béketanács" tagjaival.