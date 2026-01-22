Rendőrként igazoltatott és ellenőrként lépett fel a buszon egy 18 éves fiú Debrecenben

Debrecen;elfogás;személyes adattal visszaélés;

2026-01-22 15:05:00 CET

Tevékenységének az igazi zsaruk vetettek véget.

Személyes adattal visszaélés miatt pedig gyanúsítottként hallgattak ki Debrecenben egy 18 éves fiatalt Debrecenben - közölte oldalán a rendőrség.

Mint írták, a nyomozás adatai szerint különféle tömegközlekedési eszközökön ellenőrként lépett fel, rendre elkérte az utasoktól a bérleteiket, szemrevételezte azokat, majd továbbment. Többször kiadta magát rendőrnek is, olyankor leginkább járókelőket igazoltatott. Azért, hogy szerepe minél hitelesebb legyen, gondosan figyelt arra, hogy a bemutatkozásnál jelvényszámot is mondjon. Szerdán azonban lebukott, ugyanis egy kollégiumba is bement rendőrként, mondván, két diákot köröznek. Az ott dolgozók első kérése az volt, hogy szolgálati igazolvánnyal igazolja magát, mire a fiatal nemes egyszerűséggel elfutott. Azonnal bejelentették a rendőrségen.

A járőröknek könnyű dolga volt, mivel nem sokkal később egy valódi jegyellenőr is telefonált a 112-re, hogy egy botcsinálta ellenőrt fogtak az egyik buszon. A 18 éves fiú kollégiumi próbálkozása után még bérleteket is akart ellenőrizni, pechére egy igazi jegyvizsgáló is a járaton volt.

Az eset kapcsán a rendőrség felhívta a lakosság figyelmét, hogy minden esetben legyenek körültekintőek, ha valaki hivatalos személynek adja ki magát. A rendőrök és más hatósági személyek szolgálati igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet kötelesek bemutatni. Gyanúra adhat okot, ha az érintett siettet, fenyeget, vagy pénzt, illetve személyes adatokat kér. Amennyiben kétség merülne fel, úgy együttműködés helyett a 112-es segélyhívó tárcsázását javasolják.