Fegyházbüntetést kér az ügyészség Till Tamás gyilkosára

2026-01-22 12:21:00 CET

Bár korábban vita volt arról, hogy a bűncselekmény elévült-e vagy sem, a hatóságok szerint felelnie kell tettéért a vádlottnak.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség többszörösen minősülő emberölés bűntette miatt vádat emelt Till Tamás feltételezett gyilkosa ellen - derül ki egy, lapunknak is megküldött közleményből.

A vád szerint a kőműves szakmát tanuló fiatalkorú a középiskolai évei alatt építkezéseken segédmunkásként dolgozott. A fiatal 2000. május 28-án egyedül tartózkodott a bajai külterületi tanyán, és a rábízott munkákat végezte. Napközben szokása szerint kiment dohányozni a közeli dűlőútra, ahol felfigyelt az arra kerékpározó, számára ismeretlen 10 éves fiúra.

Egy hirtelen ötlettől vezérelve leszólította a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket, és segítségkérés ürügyén a tanyára csalta. Ott váratlanul rátámadt, és egy késszerű eszközzel különös kegyetlenséggel megölte. Ezután a bűncselekmény nyomait eltüntette, a sértett holttestét egy betonozásra előkészített helyiség homokos aljzatában elrejtette, majd néhány nappal később a helyiséget lebetonozta.

Az ügyészség az elkövetéskor még gyermekkorú férfit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja, és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. Emellett azt is indítványozzák, hogy fizesse meg a nyomozás során felmerült, 13 millió forintot meghaladó bűnügyi költséget. A letartóztatásban lévő férfi bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.