gázár;távhődíj;Gulyás Gergely;rezsicsökkentés;kormányinfó;

2026-01-23 06:00:00 CET

Nézzük sorjában! Egy szerdai háttérbeszélgetésen Nagy Márton a maga töredékes módján jelzi: nagyon sok gáz fogy, amivel sokan átlépik a – több mint hétszeres tarifát jelentő – ársáv-korlátot; ezt a kormány orvosolná, a költségvetés ebbéli többletköltségeit pedig a hideg nyerteseitől, vagyis az energiacégektől hajtanák be. (Amúgy a lakosságot az állami MVM látja el. De hát pusztuljon a multi, ha önmagunk vagyunk is!) Orbán Viktor kirak Facebook-oldalára egy AI-képet, amin napszemüveges keménylegényként egy radiátort cipel. Néhány órával később (megdicsérve saját, mondjuk úgy, ellentmondásos tűzifaakciójukat) bejelenti, hogy a kormány átvállalja a hideg tél miatti fűtési többletköltségeket. Tegnap hajnalban ezt azzal egészíti ki, hogy a terv a gáz- és távhőfogyasztókra terjed ki. Majd, szegény árammal fűtőket állva hagyva, elrepül Trump davosi béketanácsára. A Tisza és a DK ismételten a rezsisávhatárok emelését követeli, az MVM pedig beszünteti a számlázást.

A tegnapi kormányinfót Gulyás Gergely azzal kezdi, hogy döntés csak jövő héten. A feltüzelt újságírók kérdéseire leginkább azt tudhatjuk meg tőle, mi nem lesz. Így szerinte a brüsszeli kottából játszó Tisza és DK javaslata rossz, mert aki a sávhatár fölé kerül, vagyis nagy a háza, azt – kevés kivételtől eltekintve – gazdagnak tekintik. (Szegény, cúgos Kádár-kockákban remegő nyugdíjasok, nagycsaládosok és más rászorulók.) Egyebekben kimagyarázza Lázár János minapi, tényeken túli kijelentését, miszerint Putyin 30 százalékos gázárkedvezményt ad, viszont megismétli azt a hazugságot, hogy orosz gáz nélkül háromszorosára-négyszeresére nőne a rezsi. „Kérdésekre” pedig odacsúsztat párat Kapitány Istvánnak, a Tisza Shell-alelnökként általuk is kitüntetett új gazdaságfejlesztési-energetikai arcának.

Én azt mondom, csak a béke.