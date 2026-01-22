Meghatódva köszönt el Babos Tímea Melbourne-től

Australian Open;Babos Tímea;

Egyelőre azért úgy tűnik, nem végleges a búcsúja, bízhatnak benne a szurkolók, hogy két év múlva visszatér, s talán újra láthatják majd játszani Ausztráliában is.

A négyszeres páros Grand Slam-bajnok Babos Tímeát búcsúztatták csütörtökön a Rod Laver Arénában, két diadal színhelyén, míg Stollár Fanny példásan helytállt első mérkőzésén partnerével, Miju Katóval - pénteken újabb két meccs vár rá.

Nem történik meg minden nap, hogy az Australian Open centerpályáján, a Rod Laver Arénában a tornaigazgató, Craig Tiley magyar klasszist búcsúztasson… Márpedig ez volt a helyzet csütörtökön: Babos Tímea meghatódva köszönt el a melbourne-i közönségtől azon a Grand Slam-viadalon, amelyen párosban kétszer is magasba emelhette a trófeát. Egyelőre azért úgy tűnik, nem végleges a búcsúja, bízhatnak benne a szurkolók, hogy két év múlva visszatér, s talán újra láthatják majd játszani Ausztráliában is.

Ezen felül is izgalmas napot zártunk, néhány top játékos könnyed sikere mellett kiemelkedett a háromszoros Grand Slam-győztes Stanislas Wawrinka négy és fél órás thrillere. Az egykezes fonák 40 éves svájci mestere idei ötödik döntő játszmás csatáját játszotta (igaz, ebből az első négy két nyert szettig tartó mérkőzés volt a United Cupon) az élete első Grand Slam-főtábláján játszó, 21 éves Arthur Géa ellen. A végén a fiatal francia távozott vesztesként a pályáról, 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6-ra kapott ki az utolsó szezonját taposó svájci legendától. Említésre méltó a hazai közönségkedvencek, Nick Kyrgios és Thanasi Kokkinakis fellépése a szintén ausztrál Jason Kubler, Marc Polmans duó ellen - a fergeteges hangulatú találkozó közben az járt a fejünkben, milyen nehéz lehet Kubleréknek úgy játszani, látják a rengeteg ausztrál zászlót, s közben tudják, szinte egyiket sem nekik lengetik… A 2022-es Australian Open óta sérülésekkel bajlódó páros bajnokai a közönség biztatását kihasználva döntő szett tie-breakig még elvitték a mérkőzést “összedrótozva” is, csak Kokkinakisnak kellett egyszer ápolást kérni. A tízpontos rövidítésben viszont már a szurkolók sem segítették őket át azon a hullámvölgyön, amelybe a székbíró rájuk nézve hátrányos döntései sodorták a duót - a kettőből egy, amikor elvette Kokkinakis ászát, szinte biztosan hibás volt -, s a stabil és higgadt Kubler, Polmans kettős végül hat meccslabdájából a másodikat értékesíteni tudta. Naomi Oszaka és Sloana Cirstea között pedig mérkőzésük végén, a hálónál, a kézfogásnál mutatkozott némi feszültség: a divatbemutatók kifutóira illő belépőiről is elhíresült, négyszeres Grand Slam-győztes ikon román ellenfele vérszegény gratulációját nehezményezte, amely annak szólt, hogy a japán teniszező rendszeresen Cirstea két adogatása között biztatta magát “come on”, vagyis “gyerünk” kiáltásokkal.

Nekünk - el nem ítélhető módon - a sztárparádé közepette mégis Stollár Fanny győzelme a legkedvesebb. A 27 éves játékos a magyarok közül egyedüliként tudott mérkőzést nyerni párosban, a japán Miju Katóval az oldalán. A szeles időben nem volt könnyű dolguk, de két szettben, kicsivel több, mint egy óra alatt 6:4, 6:3-ra legyőzték a Viktorija Golubic, Ann Li svájci-amerikai kettőst. Ami kevésbé biztató, hogy Stollár tapaszokkal a vállán játszott, s a mérkőzés után hatalmas, jeges kötés volt már rajta, mire megérkezett az interjú teraszra..

“Nagyon sokat edzünk az elmúlt hetekben, napokban, ezért meg van erőltetve, be van gyulladva a vállam. Ez összefüggésben van a hátammal is, amivel mindig küszködök. Nehéz mindezt egyensúlyba hozni úgy, hogy folyamatosan játszom - kezdte Stollár. - A csütörtöki meccsen egyre jobban belejöttünk a játékba, lehetett gyakorolni, viszont iszonyú nehéz volt játszani, kiszámíthatatlanul, össze-vissza fújta a szél a labdát szervánál is. Amikor az én játékom volt lejjebb, Kato húzott fel engem, amikor neki ment rosszabbul, én őt.”

Pénteken, magyar idő szerint hajnali egykor ismét pályára lépnek a cseh Jesika Malecková, Miriam Skoch kettős ellen, majd fél órával később Marozsán Fábián mérkőzése kezdődik az orosz klasszis Danyiil Medvegyev ellen a Melbourne Park harmadik legnagyobb pályáján, a Margaret Court Arénában. Magyar szempontból úgy zárul a nap, ahogy indul: Stollár Fanny újabb meccsével, akire élete első vegyes páros találkozója is vár, a rutinos német Kevin Krawietzcel játszik majd, s egy hasonlóan erős duóval, az amerikai Taylor Townsenddel és a horvátok páros specialistájával, Nikola Mekticcsel mérik össze tudásukat.