Megvannak az idei Oscar-jelöltek, egy film már most rekordot állított fel

rekord;jelöltek;Oscar-díj;

2026-01-22 20:50:00 CET

Az Amerikai Filmakadémia csütörtök délután hozta nyilvánosságra a kilencvennyolcadik Oscar-díj jelöltjeit.

Ryan Coogler Sinners című alkotása filmtörténeti rekordot állított fel: 16 jelölést kapott, amire korábban még nem volt példa. A korábban kockázatos, százmillió dolláros műfaji kísérletnek tartott produkció az összes jelentős kategóriában érdekelt. Jelölték többek között legjobb filmnek, rendezésért, eredeti forgatókönyvért, mindhárom fő színészi kategóriában, valamint szinte minden technikai területen, az operatőri munkától a hangon és vágáson át a vizuális effektekig.

A második helyen Paul Thomas Anderson One Battle After Another című filmje végzett tizenhárom jelöléssel, míg a Hamnet, a Marty Supreme, a Sentimental Value és a Frankenstein alkotják a széles körben favorizált mezőny második vonalát.

A legjobb rendező kategória jelöltjei Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Chloé Zhao, Josh Safdie és Joachim Trier. Feltűnő Yorgos Lanthimos kimaradása, noha Bugonia című filmje a legjobb film és a legjobb női főszereplő kategóriában is érdekelt, valamint Guillermo del Toro hiánya a Frankenstein kilenc jelölése ellenére.

A legjobb film mezőnye nagyrészt a várakozásokat igazolta, egyetlen valódi meglepetéssel: Joseph Kosinski F1 című, Brad Pitt főszereplésével készült versenyfilmje bekerült a tízes listába, annak ellenére, hogy sem rendezői, sem színészi jelölést nem kapott. A Cannes-i Arany Pálmát elnyerő Jafar Panahi-film, az It Was Just an Accident viszont csak a nemzetközi film kategóriában szerepel.

A legjobb női főszereplők között Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve és Emma Stone versenyez, míg a férfiaknál Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan és Wagner Moura kaptak jelölést.

Az idei év újdonsága az Achievement in Casting díj bevezetése, amely huszonnégy év után az első új Oscar-kategória. Az első jelöltek között a Hamnet, a Marty Supreme, a One Battle After Another, a The Secret Agent és a Sinners szerepelnek.

A díjátadót március 15-én rendezik meg, élő közvetítésben a Beverly Hills-i Samuel Goldwyn Theaterből.