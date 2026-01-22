Négymilliárdért konzultált az „adóemelésről” a Fidesz

Fidesz;nemzeti konzultáció;

2026-01-22 20:19:00 CET

Mintegy 4 milliárd forintba került a Fidesz „adóemelésekről” szóló nemzeti konzultáció előállítása – vette észre a Népszava a kormány honlapján.

A dokumentum szerint a nemzeti konzultációhoz kapcsolódó munkákat két szerződés keretében rendelték meg.

A Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. a „Nemzeti konzultáció az adóemelésekről” című küldemények összeállítását, a nyomdai borítékok előállítását, valamint a küldemények címzettek részére történő eljuttatását végezte.

Ennek bruttó költsége 3 593 279 079 forint volt.

A New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. a „Nemzeti konzultáció az adóemelésekről” nyomdai szolgáltatásait látta el, amely magában foglalta a nyilatkozat, a miniszterelnöki levél és a kérdőív előállítását. Ennek bruttó költsége 401 152 360 forint volt.