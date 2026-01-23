Videón, ahogy a leállt trolibuszt az utasok tolják ki a kereszteződésből Debrecenben

Debrecen;troli;trolibusz;

2026-01-23 07:45:00 CET

A járat azért robbant le, mert egy váratlan fékezés miatt pont egy olyan szakaszon kellett megállnia, ahol nem volt áram a vezetékben. A helyi közlekedési vállalat hálás a közreműködő utasoknak.

A sofőrnek és az utasoknak kellett eltolniuk egy trolibuszt Debrecenben, miután a járat kedd reggeli csúcsforgalomban lerobbant egy kereszteződésben – számol be az RTL Híradó.

A troli azért adta meg magát, mert egy váratlan fékezés miatt pont egy olyan szakaszon kellett megállnia, ahol nem volt áram a vezetékben. Az esetről videó is készült, a felvétel szerint heten tolták teljes erejükből a lerobbant trolibuszt.

A helyi közlekedési vállalat forgalmi igazgatója a csatornának elmondta, a troli- és a villamosjáratok vezetékhálózatában biztonsági okokból vannak kisebb, úgynevezett feszültségmentes szakaszok. Ezek jellemzően nagyon rövidek, 30-40 centiméter hosszúak, és alattuk a szabály szerint nem szabad megállni, kivéve akkor, ha egy váratlan forgalmi helyzet adódik, ahogy történt az most is.

A Debreceni Közlekedési Zrt. hálás az utasoknak, akik önként tolták a trolibuszt, mert a helyszínre vezényelt, pihenőidejüket töltő többi buszosnak sem rövidült így le a szünetük, és kevesebbet is kellett erőlködniük. A művelet pár percig tartott, miután megtolták, a járat folytatta az útját.