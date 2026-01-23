Mintegy 20 milliárd forintot fizetett az állam a Magyar Vagon bedőlt cégeinek megmentésére

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft;dunakeszi járműjavító;Magyar Vagon;

2026-01-23 07:02:00 CET

Az állami felszámoló tájékoztatása szerint meg kellett venni a dunakeszi járműjavító üzemet és külön azt az ingatlant is, amelyen a gyártóbázis áll.

Az állami felszámoló, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. közzétette, hogy mennyit kellett fizetnie az államnak azért, hogy birtokon belül kerüljön a Magyar Vagon mentőakciójának első lépésében – írja a 24.hu.

A lap szerint az államnak mélyen zsebébe kellett nyúlnia, hogy megmentse a felszámolásba dőlt dunakeszi járműjavítót és annak anyavállalatát, meg kellett venni a dunakeszi járműjavító üzemet és külön azt az ingatlant is, melyen a gyártóbázis áll.

A hirdetményből kiderül, hogy a Dunakeszi Vasútgépész Járműjavító és Járműgyártó Kft.-ért 10,03 milliárd forint, a Dunakeszi Vasútgépész Vagyonkezelő Kft.-ért pedig 9,8 milliárd forint vételár folyt be az állami felszámolóhoz. A vevő mindkét esetben a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. volt, a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium által felügyelt vasúttársaságnak tehát csaknem 20 milliárd forintjába került a dunakeszi mentőöv.

Mint korábban megírtuk, a cég nehéz helyzete azután alakult ki, hogy orosz partnere, a Transmashholding Ukrajna megtámadása után kiszorult abból az 1350 vagonra szóló egyiptomi szerződésből, amely a gyártás fő megrendelését jelentette. A járművek előállítása Dunakeszin csak veszteséggel lett volna megvalósítható. Tavaly nyáron a kormány bejelentette, hogy meg kívánja menteni a gyárat, később azonban kiderült, hogy ehhez annyi pénzre lenne szükség, ami források szerint még az Orbán-kormány számára is túl nagy összegnek bizonyult. A cégcsoport jelenleg is kormányközeli üzleti körök tulajdonában áll, a Dunakeszi Járműjavítóban korábban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek is volt tulajdonrésze.