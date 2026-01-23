A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kifizetett egy játszóteret, majd egy évvel az átadó után észrevették, hogy az meg sem épült

játszótér;Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;

Addigra azonban a fideszes kapcsolatokkal rendelkező kivitelező már felszámolás alá került.

Egy évvel az átadás után vette észre a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF), hogy nem épült meg egy kifizetett játszótér, addigra a fideszes kapcsolatokkal rendelkező kivitelező felszámolás alá került – számol be az Átlátszó.

Az oknyomozó portál szúrta ki, hogy a Közbeszerzési Hatóság jogorvoslati kérelmet adott be egy uniós forrásból támogatott projekttel kapcsolatban, amelynek a kedvezményezettje az SZGYF volt, és amelynek lezáró határozatát a napokban töltötték fel.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság még 2020 nyarán írt ki egy három részből álló közbeszerzési eljárást Polgárdiban. A tender második része egy szolgáltató központ kialakítására vonatkozott a település külterületén, a megbízást a Bástya Millenium Zrt. nyerte el majdnem 320 millió forintos ajánlattal.

A tervek közt szerepelt egy játszótér kialakítása is. A Bástya Millenium Zrt. 2021 szeptemberében vette át a munkaterületet, majd egy évvel később jelezte, hogy elkészült a kivitelezéssel. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja 2022. szeptember 12. volt, amikor is a kivitelező, az SZGYF és műszaki ellenőrként a K-G-P Mérnöki Iroda Bt. képviselője közösen bejárták a munkaterületet. Megállapították, hogy a kivitelezés nem készült el teljes mértékben, így a hiányosságokról hibajegyzéket vettek fel, ebben azonban nem szerepelt a játszótér. 2022 októberében újabb bejárás következett, ahol a felek arra jutottak, hogy a hibákat a kivitelező maradéktalanul kijavította. A cég kiállította a végszámlát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pedig 2023 januárjában átutalta a fizetséget – írja a lap.

A végszámla összege tartalmazta a játszótér költségeit is, amely azonban a többi projektelemmel ellentétben nem épült meg, és az SZGYF csak több mint egy évvel később, a projekt zárásaként tartott helyszíni bejáráson észlelte ezt.

2023 decemberében levélben szólították fel a kivitelezőt, hogy fizesse vissza a hiányzó játszótér árát, amit azonban a Bástya Millenium Zrt. nem tett meg határidőn beül, majd tavaly május végén felszámolás alá került, ezt követően a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pedig hitelezői igényt nyújtott be.

Az SZGYF a Közbeszerzési Hatóságnak is jelentette a súlyos szerződésszegést, amely azonban jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. Úgy ítélték meg, hogy az SZGYF megsértette a törvényben előírt ellenőrzési és dokumentálási kötelezettségét azzal, hogy a szerződés teljesítése során nem ellenőrizte a nyertes ajánlattevő szerződéses kötelezettségét képező játszótér kivitelezési munkáinak elvégzését. A Közbeszerzési Döntőbizottság napokban az ajánlatkérővel szemben 2 millió forint bírságot szabott ki.