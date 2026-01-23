Magyar Péter szombaton megnevezi a Tisza Párt külügyi területért felelős vezetőjét

külügy;Magyar Péter;Tisza Párt;

A pártelnök szerint kormányra kerülésük esetén első feladata lesz „a valódi magyar szuverenitás helyreállítása”.

„Szombaton bemutatom a Tisza külügyi területért felelős vezetőjét” – jelentette be Magyar Péter péntek reggel a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke posztjában azt írta, óriási feladatok várnak rá, elsőként „a valódi magyar szuverenitás helyreállítása”. Arról azonban nem ejtett szót, hogy az illető esetlegesen miniszteri posztot tölthetne-e be kormányra kerülésük esetén. „Megtisztelő, hogy sorra csatlakoznak az ország legelismertebb szakemberei a rendszerváltáshoz. És az igazolási időszak még tart” – tette hozzá Magyar Péter.

Múlt szombaton a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjét mutatták be, Kapitány Istvánt, aki korábban a Shell globális alelnöki posztját töltötte be, és akivel Magyar Péter már tavaly októberben egyeztetett. A kormányközeli média rögtön támadásba lendült ellene, annak ellenére, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2023-ban még a magyar nemzethez való kötődése és a magyar emberek támogatása miatt méltatta.