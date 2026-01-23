Megtiltották a tartalékos katonáknak, hogy politizáljanak szolgálat alatt

Magyar Honvédség;tiltás;Magyar Közlöny;politizálás;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

2026-01-23 11:23:00 CET

A Magyar Közlönyben jelent meg a rendelet.

Módosította az önkéntes tartalékos jogállásról szóló jogszabályt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, a Magyar Közlönyben megjelent rendeletben pedig a 24.hu észrevett néhány érdekességet, az alapvető jogok korlátozását tekintve.

A rendelet szerint a szabályokat „a honvédek szolgálati viszonyát szabályozó jogszabályok közötti koherencia megteremtése érdekében és az életviszonyok folyamatos változásából, illetve a jogalkalmazás elősegítéséből fakadó módosítási igények alapján” vizsgálták felül. Ennek eredményeképp egyebek közt arról döntöttek, hogy a Magyar Honvédség önkéntes tartalékosánál a tagsági viszony létesítése, fenntartása nem tiltható meg.

Ugyanakkor

„tényleges szolgálatteljesítése esetén a politikai célt szolgáló szervezetben fennálló tagsági viszonyából eredő jogait nem gyakorolhatja, illetve politikai tevékenységet nem folytathat.”

Az új jogszabály értelmében politikusok esetében az önkéntes tartalékos szolgálati viszony nem szünetel az országgyűlési képviselői, az európai parlamenti képviselői, a főpolgármesteri, a polgármesteri, a helyi önkormányzati képviselői és a nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson jelöltként történt nyilvántartásba vételtől a választás befejezéséig vagy a jelöltségtől való visszalépéséig, megválasztása esetén a mandátuma igazolásáig.

Döntöttek arról is, hogy a hivatásos, szerződéses szolgálati viszony egészségi, pszichikai okból történő megszűnése után nem létesíthető önkéntes tartalékos szolgálati viszony. A szolgálati viszonyt azonnali hatállyal megszüntetik akkor is, ha a tartalékos neki felróható okból kétszer egymás után nem tesz eleget bevonulási kötelezettségének.