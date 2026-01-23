Az NVI-elnök az amerikai nagykövetség delegációjával egyeztetett a 2026-os választásokról

választási rendszer;amerikai nagykövetség;Nemzeti Választási Iroda;

2026-01-23 13:53:00 CET

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének delegációja egyeztetést folytatott csütörtökön a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnökével, Nagy Attilával - tudatta az NVI pénteken.

A közlemény szerint a megbeszélésen a nagykövetség részéről Caroline Savage ideiglenes ügyvivő, Richard Heater, a politikai osztály diplomatája, valamint Hegedűs Máté politikai munkatárs vett részt. Az egyeztetés középpontjában az idei általános országgyűlési választások előkészítésének folyamata állt; a felek áttekintették a magyar országgyűlési választási rendszert, a választás megszervezésének jogszabályi és intézményi kereteit, valamint a legfrissebb jogszabályi változásokat.

A megbeszélés során szó esett a választások lebonyolítását érintő aktuális feladatokról, különösen a választók, jelöltek, jelölő szervezetek és nemzetközi megfigyelők tájékoztatásáról, továbbá azokról az intézkedésekről és garanciális elemekről, amelyek a jogszerű, átlátható és biztonságos választási folyamatot hivatottak garantálni - közölték, hangsúlyozva, a Nemzeti Választási Iroda kiemelt célja a szakmai párbeszéd és a nemzetközi kapcsolatok erősítése, amely hozzájárulhat a választási eljárás folyamatos fejlesztéséhez.