Lázár János szerint migránsok hiányában a cigányság jelenti a belső tartalékot, hogy „másnak a szaros mosdóját takarítsák”

2026-01-23 13:23:00 CET

Magyar Péter úgy látja, az építési és közlekedésügyi miniszter ezzel túl ment mindent határon, és felszólította, hogy „takarodjon a közéletből”.

„Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti” – jelentette ki Lázár János csütörtökön, Balatonalmádiban tartott lakossági fórumán.

Az építési és közlekedésügyi miniszter a Lázárinfón arról beszélt, nincs annál nagyobb siker, mint hogy az Orbán-kormány lehetőséget biztosított több százezer magyar cigány fiatal számára a tanulásra és a munkára. Szerinte cigányoknak valós esélyt és lehetőséget teremtettek, „de mindenkinek be kell tartania játékszabályokat, a törvényeket, mindenkinek dolgoznia kell, ha mást nem, közmunkát”.

Lázár János elismerte, hogy vannak demográfiai problémák az országban, mivel sokkal többen halnak meg, mint ahányan születnek, és miután már nem fogadunk be migránsokat sem, helyette „fel kell tárni a belső tartalékokat”, amely az ő értelmezésében a cigányságot jelenti.

Magyar Péter felháborodottan reagált a miniszter kijelentéseire.

„Lázár János túlment minden határon. Nem véletlenül, hanem szándékosan belemondta a kamerába, hogy az Orbán-kormány milyen feladatot szán a magyarországi cigányságnak. Vajon mit szólna ehhez Cziffra György, Cinka Panna, Dankó Pista, Szakcsi Lakatos Béla, vagy Rigó Jancsi? És mit szólnak ehhez a Fidesz roma politikusai és celebjei? Mit szól ehhez Magyarország?” – tette fel a kérdést a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán, ahol egy rövid videót is megosztott a tárcavezető szavairól.

Az ellenzéki párt elnöke úgy látja, Lázár értelmezésében „a felvidéki magyarok szlovákok, a romák meg arra jók, hogy a vasúti mosdókat takarítsák, miközben ő a milliárdos kastélyából szétlopja a közös hazánkat”. Posztját azzal zárta, hogy felszólította Lázárt, hogy „takarodjon a közéletből”.