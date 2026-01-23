Ukrajna külügyminisztere keményen reagált Orbán Viktor újabb ukránellenes kirohanására

„Ez a terv kudarcra van ítélve, miniszterelnök úr. A moszkvai ura nem fogja megélni a 100 évet, még akkor sem, ha Önök hajlandóak lennének átültetni az összes szervét. És aznap, amikor Ukrajna csatlakozik az EU-hoz, az Ön mondatát bekeretezzük és kiteszünk az ukrán parlamentben, hogy az elkövetkező 100 évben emlékezzünk a hazugságára” – közölte Facebook-oldalán Ukrajna magyarországi nagykövetsége Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter reagálását Orbán Viktor péntek reggeli brüsszeli nyilatkozatára Kijev uniós tagságáról.
Amint arról lapunk is beszámolt, a magyar miniszterelnök pénteken az uniós állam- és kormányfők ülése után Brüsszelben egy titkos dokumentumról beszélt, amelyet „nem jogosult” nyilvánosságra hozni, de amelyben szerinte az áll, hogy 2027-ben Ukrajnának csatlakoznia kell az Európai Unióhoz. Továbbá azt is közölte, hogy az EU vezetői befogadták az ukránok állítólagos 800 milliárd dolláros igényét, és ezen túl még egy 700 milliárdos hadikiadás szükségességét, majd Orbán ismét az áprilisi választás fő kérdésének nevezte Ukrajna sorsát.
– „Szerintem a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba” – szögezte le azok után, hogy előző nap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a davosi Világgazdasági Fórumon beszédében vetette oda a magyar kormányfőnek: „Minden Viktor, aki európai pénzből él, és közben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemli, hogy fejbe vágják, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak.”Orbán Viktor: Kaptunk egy dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozniVolodimir Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak, aki az oroszok említése nélkül az ukrán elnököt tette felelőssé a háború folytatásáért