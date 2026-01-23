Ukrajna;Orbán Viktor;EU-tagság;üzengetés;Volodimir Zelenszkij;Andrij Szibiha;

Ukrajna külügyminisztere keményen reagált Orbán Viktor újabb ukránellenes kirohanására

Andrij Szibiha szerint a magyar miniszterelnök moszkvai ura nem éri meg a száz évet, de ők az ukrán EU-csatlakozás után száz évig emlékeztetni fognak az orbáni hazugságra.