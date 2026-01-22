Volodimir Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak, aki az oroszok említése nélkül az ukrán elnököt tette felelőssé a háború folytatásáért

Orbán Viktor;beszólás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-01-22 18:14:00 CET

Az Egyesült Arab Emirátusokban még ezen a héten háromoldalú, amerikai–ukrán–orosz tárgyalásokat tartanak.

Donald Trumppal való találkozója után beszédet mondott a davosi Világgazdasági Fórumon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Kiderült, hogy még ezen a héten háromoldalú, amerikai–ukrán–orosz tárgyalásokat tartanak az Egyesült Arab Emirátusokban.

Arra már a 444 hívja fel a figyelmet, hogy a davosi beszédében közös fellépésre kérte Európát, majd üzent Orbán Viktornak is:

Minden Viktor, aki európai pénzből él, és közben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemli, hogy fejbe vágják, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak

– jelentette ki, de Donald Trumppal összhangban bírálta egész Európát is, mondván, Európa segíthet egy jobb világ felépítésében, de ehhez erőre van szüksége. Mark Carney kanadai miniszterelnök beszédére utalva úgy fogalmazott: – Nem szabad elfogadnunk, hogy Európa csak kis- és középhatalmak salátája legyen, megfűszerezve Európa ellenségeivel, ehelyett egységesen kellene kiállnia Oroszország megállítása érdekében. Az Egyesült Államokról óvatosabban beszélt, de azért utalt arra is, hogy a Trump-adminisztráció meglehetős bizonytalanságot hozott. – Ha Vlagyimir Putyin úgy dönt, hogy elfoglalja Litvániát vagy lecsap Lengyelországra, ki fog válaszolni? Jelenleg a NATO azért létezik, mert hisz abban, hogy az Egyesült Államok cselekszik, nem fog tétlenül állni, és segíteni fog. De mi van, ha nem? – tette fel a kérdést.

Az ukrán elnök Grönlanddal kapcsolatban is hasonló megállapításra jutott: „Mindenki Grönlandra figyelt, és egyértelmű, hogy a legtöbb vezető egyszerűen nem tudja, mitévő legyen ez ügyben. Úgy tűnik, mindenki csak arra vár, hogy Amerika lecsillapodjon ebben a témában, abban a reményben, hogy ez egyszer majd elmúlik. De mi van, ha mégsem? Akkor mi van?” - kérdezte.

A beszéd után Orbán Viktor a Facebookon magyarul, az X-en angolul válaszolt. „Kedves Volodimir! Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja” - állította, majd úgy folytatta: „Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad. Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet” - fogalmazott a magyar miniszterelnök. Bár az nem világos, hogy az ukrán elnök pontosan hol és miképpen hízelgett Orbán Viktornak, az biztos, hogy Orbán Viktor üzenetében egy betűvel sem szerepel, hogy a háborút Vlagyimir Putyin parancsára Oroszország indította el és húzza most is az időt.

A miniszterelnök évek óta orosz szájíz szerint beszél az orosz-ukrán háborúról, következtetése mindig az, hogy Ukrajna úgysem győzheti le Oroszországot, és eleve csak nyugati támogatással tudja tartani magát. Nevezte már Ukrajnát senkiföldjének, 2023 áprilisában pedig pénzügyileg nem létező országnak is., ma pedig egy újságíró kérdésre a háborúval indokolta, miért ellenzi az ukrán EU-tagságot. Ez az egész lehet az oka, hogy egy 2024. februári felmérés szerint az ukránok több mint fele, 52 százaléka Magyarországot ellenséges államnak tartja. Orbán VBiktor nemrég amúgy elejtett egy alpári, cinikus megjegyzést arról, nem világos, ki támadott meg kit.

„Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk. A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár” - zárta bejegyzését a miniszterelnök.