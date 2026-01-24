Kocsis Máté máris sorosozni kezdett és Bajnai Gordon ügynökének nevezte a második Orbán-kormány Tisza Párthoz igazoló korábbi utazó nagykövetét

Fidesz;Kocsis Máté;Tisza Párt;Orbán Anita;

2026-01-24 13:21:00 CET

Felmerül a kérdés, hogy ez esetben az Orbán-kormány miért alkalmazott éveken keresztül magas pozícióban ilyen embert, de erre nem kapunk választ a Fidesz frakcióvezetőjének eszmefuttatásából.

Mint beszámoltunk róla, a második Orbán-kormány korábbi utazó nagykövete, Orbán Anita igazolt a Tisza Párthoz mint az ellenzéki formáció külügyi vezetője, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pedig azonnal kommentálta is a bejelentést.

„Gratulálok Magyar Péter legújabb igazolásához” - írta egy röhögő emoji társaságában, majd úgy folytatta: „Nem kell agyonmagyarázni senkinek, hogy a ma bejelentett Orbán Anita egy Bajnai Gordon udvartartásához tartozó kellemes ügynök, külföldi lobbiszervezetének egyik fontos vezetője, együtt ülnek egy liberális külpolitikai intézet igazgatóságában.” Kocsis Máté úgy folytatta, „Bajnaival közösen visznek egy nemzetközi hálózatot, magukat think tank-nek nevezik, jelenleg erős ukrán fókuszú lobbival. Az irodájuk Pozsonyban, Bécsben, Kijevben, Brüsszelben és Washingtonban van.”

Természetesen némi sorosozás is belefért, Kocsis Máté szerint ugyanis Orbán Anita „a globalista hálózatok üdvöskéje, az idősebb Soros embere, aki az ifjabb Sorossal (Alex) közösen tagja az európai külkapcsolatok tanácsának”. Majd arra jutott, hogy „Orbán Anita úrhölgy egy igazi internacionalista kiszolgáló, Soros és Bajnai embere, aki tökéletesen illeszkedik egy Brüsszelből irányított bábkormányhoz, hiszen a nemzeti szempontok nagyívben kerülik el fantasztikus személyiségét.” Hogy pontosan mik is az általa „nemzetinek” tartott szempontok, azt Kocsis Máté nem részletezte.