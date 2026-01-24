Az ötös lottón nem, de a Jokeren volt egy telitalálatos szelvény

nyerőszámok;nyeremények;ötöslottó;Joker;

2026-01-24 22:34:00 CET

A jövő héten már négymilliárd forint lesz az ötös lottón a főnyeremény.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 4. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

29, 75, 80, 83, 88

Telitalálatos szelvény nem volt, négytalálatosból viszont 23 is, amelyek egyenként 2 586 385 forintot érnek. háromtalálatos szelvényből 1614 darabot adtak fel, az ő nyereményük egyenként 38 795 forint, 2-esből pedig 59 740 darab született, értük 3930 forint a nyeremény.

A Joker nyerőszámai a következők:

6, 4, 2, 3, 6, 2

A Jokeren valakinek szerencséje lett, a telitalálattal 39 646 240 forintot kaszált.

A jövő héten egy nyertes esetén már négymilliárd forintot fog érni a telitalálat az ötös lottón.