Ma is fog esni még ónos eső

2026-01-24 15:43:00 CET

Nagyobbrészt felhős, borult idő várható.

Nagyobbrészt erősen felhős vagy borult, elsősorban a Dunántúlon többfelé párás, néhol ködös idő várható, de ma főként az ország déli felén, az éjszaka második felében átmenetileg nagyobb területen lehetnek hosszabb szakadozások - tájékoztatott honlapján a HungaroMet.

A tájékoztatás szerint délnyugat felől több csapadéktömb is érkezik, amelyekből többfelé és több hullámban számíthatunk esőre, záporra, emellett ma este a Fertő környékén, az éjszaka folyamán pedig az Északi-középhegységben gyenge ónos eső, fagyott eső sem kizárt.

Reggelig inkább csak délkeleten élénkül meg a délkeleti szél, holnap azonban már nagyobb területen erőre kap a légmozgás, az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak - áll az előrejelzésben.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +2 fok között alakul, ennél hidegebb az északkeleti fagyzugokban lehet néhol vékonyabb felhőzet esetén. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 2 és 8 fok között várható, azonban a déli, délkeleti vidékeken néhol 10 fok fölé is felmelegedhet a levegő - tájékoztatott a HungaroMet.