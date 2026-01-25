Tajvan;felhőkarcoló;Alex Honnold;

Biztosítás nélkül mászott meg egy 508 méteres tajvani felhőkarcolót Alex Honnold sziklamászó

Körülbelül másfél óra alatt jutott fel az épület tetejére.

Biztosítás nélkül, úgynevezett szólómászással mászta meg Alex Honnold amerikai sziklamászó, extrémsportoló Tajvan fővárosában az 508 méter magas Taipei 101 felhőkarcolót, a teljesítményt a Netflix élőben közvetítette. Honnold nagyjából másfél óra alatt jutott fel az épület tetejére.

Honnold extrém sziklamászó hírnevét a Free Solo című dokumentumfilm alapozta meg, amely 2019-ben Oscar-díjat kapott. A filmben Honnold a Yosemite Nemzeti Parkban található El Capitan sziklafalat mássza meg szintén szólómászással.

Honnold a megelőző napokban kötéllel gyakorolt az épületen, a projektre pedig nagyjából két és fél hónapig készült. A Netflix Skyscraper Live címen sugározta az akciót. A mászást eredetileg szombatra tervezték, de az időjárás miatt elhalasztották.

A 40 éves Honnold – aki két kisgyermek édesapja – a kockázatról úgy fogalmazott, „ha leesel, meghalsz”, ugyanakkor hozzátette, az érzést megszokta, a félelem mindig vele mászik.

A CNN a Netflixre hivatkozva arról számolt be, hogy a közvetítés 10 másodperces késleltetéssel ment adásba.

Thomas Horky német média- és sporttudós a dpa német hírügynökség beszámolója szerint a svájci közszolgálati SRF-nek úgy nyilatkozott, szerinte „etikailag nem védhető”, ha emberek egy potenciálisan halálos kockázatú eseményt élő közvetítésben néznek végig.

A Taipei 101-et korábban is megmászták, 2004-ben Alain Robert francia mászó – becenéven Spiderman – négy óra alatt jutott fel, de biztosítókötéllel.

