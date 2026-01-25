Biztosítás nélkül mászott meg egy 508 méteres tajvani felhőkarcolót Alex Honnold sziklamászó

Tajvan;felhőkarcoló;Alex Honnold;

2026-01-25 13:50:00 CET

Körülbelül másfél óra alatt jutott fel az épület tetejére.

Biztosítás nélkül, úgynevezett szólómászással mászta meg Alex Honnold amerikai sziklamászó, extrémsportoló Tajvan fővárosában az 508 méter magas Taipei 101 felhőkarcolót, a teljesítményt a Netflix élőben közvetítette. Honnold nagyjából másfél óra alatt jutott fel az épület tetejére.

Honnold extrém sziklamászó hírnevét a Free Solo című dokumentumfilm alapozta meg, amely 2019-ben Oscar-díjat kapott. A filmben Honnold a Yosemite Nemzeti Parkban található El Capitan sziklafalat mássza meg szintén szólómászással.

Honnold a megelőző napokban kötéllel gyakorolt az épületen, a projektre pedig nagyjából két és fél hónapig készült. A Netflix Skyscraper Live címen sugározta az akciót. A mászást eredetileg szombatra tervezték, de az időjárás miatt elhalasztották.

A 40 éves Honnold – aki két kisgyermek édesapja – a kockázatról úgy fogalmazott, „ha leesel, meghalsz”, ugyanakkor hozzátette, az érzést megszokta, a félelem mindig vele mászik.

A CNN a Netflixre hivatkozva arról számolt be, hogy a közvetítés 10 másodperces késleltetéssel ment adásba.

Thomas Horky német média- és sporttudós a dpa német hírügynökség beszámolója szerint a svájci közszolgálati SRF-nek úgy nyilatkozott, szerinte „etikailag nem védhető”, ha emberek egy potenciálisan halálos kockázatú eseményt élő közvetítésben néznek végig.

A Taipei 101-et korábban is megmászták, 2004-ben Alain Robert francia mászó – becenéven Spiderman – négy óra alatt jutott fel, de biztosítókötéllel.