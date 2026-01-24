Döntetlent ért a feltámadás a magyar

kézilabda;Svájc;Európa-bajnokság;

2026-01-24 07:43:00 CET

Nem sikerült jól az első középdöntős mérkőzés a magyar kézilabda válogatott számára az Európa-bajnokságon, Chema Rodriguez szövetségi kapitány együttese Malmőben hétgólos hátrányból felállva 29-29-es döntetlent játszott Svájccal.

A magyar válogatott esélyesként lépett pályára Svájc ellen, azonban az első játékrészben ebből szinte semmi sem köszönt vissza, hiszen a rivális a félidőben 20-14-re vezetett. A folyatásban sikerült rendezni a sorokat a védelemben, így folyamatosan csökkent a magyarok hátránya. Sőt, 28-28-as állásnál sikerült is fordítani, azonban végül meg kellett elégedni az egy ponttal, aminek köszönhetően alaposan lecsökkent az esély arra, hogy a magyar csapat a legjobb hatban végezzen.

„Nem úgy kezdtünk, ahogy ilyenkor kell, húsz gólt kapni egy félidő alatt... A második félidőben nagy feladat volt visszaküzdeni magunkat. Győzni szerettünk volna, úgyhogy nagyon csalódott vagyok” – értékelt a meccs legjobbjának megválasztott Palasics Kristóf, akinek 13 védése volt.

„Az első félidőben nem tudom mi volt a csapattal, nem azt a formánkat mutattunk, ami szoktunk és még szerencsénk sem volt. A másodikban próbáltuk rendezni a sorokat, nagyon jó volt a küzdés és az akarat. Büszkék lehetünk arra, ahogy visszajöttünk” – fogalmazott Ligetvári Patrik.

Folytatás vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, majd kedden 20.30-tól a társházigazda Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak a magyarok. Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.