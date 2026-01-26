„Sem kormánypárti, sem ellenzéki egyház nem szeretnénk lenni. Krisztus egyháza szeretnénk lenni” – Díjat kapott Fabiny Tamás

Magyarország;díj;kereszténység;Magyarországi Evangélikus Egyház;Fabiny Tamás;

2026-01-26 08:02:00 CET

Az evangélikus püspök úgy érzi, a rendszerváltás után nem tudtunk élni a szabadság adta lehetőséggel.

Miközben Fabiny Tamás szélesebb körben leginkább közéleti állásfoglalásairól ismert, ő elsősorban igehirdető szeretne lenni, legjobban a szószéken érzi magát. A Magyarországi Evangélikus Egyház korábbi elnök-püspöke, az Északi Egyházkerület most leköszönő vezetője erről azon a hétvégi rendezvényen beszélt, ahol átvette az Egyházfórum Alapítvány által odaítélt Fidentia pro ecclesia-díjat (Bátorság az egyházért).

A díjátadó alkalmából tartott kerekasztal-beszélgetés moderátora, Szőnyi Szilárd, a Szemlélek keresztény portál főszerkesztője, az Egyházfórum folyóirat vezető szerkesztője felvetette, hogy egyes vélemények szerint Fabiny Tamás közéleti megszólalásai – értsd: a kormány bírálata – miatt az evangélikus egyház esetleg milliárdos nagyságrendű támogatásoktól eshetett el. A püspök konkrét összeget nem említett, annyit viszont elmondott, bár egyháza megkapta azt, „ami jár”, valóban voltak olyan alkalmi támogatások, év végén adott rendkívüli juttatások, amelyekből az evangélikusok többnyire kimaradtak. Sajnálta, hogy sok vidéki gyülekezet vagy rászoruló egyházközség nem jutott forrásokhoz, de biztosra veszi, erkölcsileg ez megtérül majd.

Az evangélikus középvezetők közül azonban nem mindenki gondolta így, akadtak olyanok, akik konkrétan megkérdezték tőle: meddig lesznek még ellenzéki egyház. Pedig Fabiny Tamás szerint éppen attól a fogalompártól próbálnak elszakadni, hogy „kormánypárti és ellenzéki”. Más mezőben mozognak, nem a politika megszokott koordináta-rendszerében. „Sem kormánypárti, sem ellenzéki egyház nem szeretnénk lenni. Krisztus egyháza szeretnénk lenni” – fogalmazott.

A beszélgetés másik résztvevője, Wildmann János katolikus teológus, az Egyházfórum folyóirat alapítója hangsúlyozta, hogy semmilyen világ hatalom nem határozhatja meg az egyház identitását, sem azt, mit tart helyesnek és jónak. Tehát: együttműködés igen, de beleszólás nem.

A rendszerváltás időszakát felidézve Fabiny Tamás megjegyezte, hogy a szocializmus negyven éve miatt akkoriban felelőssé tették az előző nemzedékeket, de az 1988-89 óta eltelt csaknem negyven évet nézve „pirulva” azt kell mondania, „mi is felelősek vagyunk”, amiért nem tudtunk élni a szabadság adta lehetőséggel. Sok szempontból visszaléptünk: szabadság terén, vállalkozókedv terén, de még a hitéletben is.

Wildmann János később hozzátette, hogy

új kísértés, a politikai kereszténység kísértésének idejét éljük.

„Azt hinni, hogy a politika segítségével leszünk keresztények, eretnekség” – fogalmazott. Ez nem így működik, kereszténynek lenni megtérést jelent.

A rendezvényen Beer Miklós nyugalmazott váci püspök is részt vett, aki megköszönte Fabiny Tamásnak a „barátságodat és a hiteles életedet”.

A helyszínen megkaptuk a Szemlélek Alapítvány kiadásában megjelent Az egyházi élet új kultúrája című kötetet, amely Fabiny Tamás írását is tartalmazza. A püspök ebben megállapította, „ha egy társadalomban polgárjogot nyer a hazugság és a manipuláció, az egyházak különösen is az igazság szószólói kell hogy maradjanak”.

Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriumának méltatása szerint Fabiny Tamás különleges képessége, hogy a rá jellemző következetességgel, a mai ember nyelvén beszéljen a keresztény közösségnek és a szélesebb nyilvánosságnak hit, remény és közélet kérdéseiről, olykor egyenes, de kikezdhetetlen, kritikát sem nélkülöző mondatokkal szóljon politikáról, állam és egyház kapcsolatáról. Ma, 2025 Magyarországán olyan időket élünk, hogy ehhez nem kis bátorság kell – indokolta a kuratórium, miért Fabiny Tamás kapta a Fidentia pro ecclesia-díjat.