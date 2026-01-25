Lázár János agresszív, barbár népnek nevezte a hódmezővásárhelyieket

Lázár János;Hódmezővásárhely;Márki-Zay Péter;

2026-01-25 15:10:00 CET

Márki-Zay Pétert egy hasonló kijelentése miatt négy éve még szétszedte az Orbán-kormány médiája.

Lázár János csepeli lakossági fórumán „agresszív, barbár népeknek” nevezte a hódmezővásárhelyieket – hívta fel a figyelmet Márki-Zay Péter, a város polgármestere vasárnap a Facebook-oldalán, ahol egy videórészletet is megosztott erről.

Az építési és közlekedési miniszter a Lázárinfón a „hókrízisről” szólva arról beszélt, hogy mindenkinek a saját háza előtt el kell takarítania a havat, az állami és az önkormányzati intézményeknél pedig ez az államnak, illetve az önkormányzatnak a felelőssége. Lázár szerint ha egy önkormányzati tulajdonban lévő kerékpárútról 17 nap után sincs eltakarítva a hó, „az a polgármester szégyene”. A tárcavezető ezután azt mondta:

ha az ő hódmezővásárhelyi polgármestersége idején 17 nap után takarította volna el a havat, akkor „keresztre feszítették volna a hódmezővásárhelyi népek”, miután azok „ilyen agresszív, barbár népek, nem ilyen úri népek, mint a budapestiek”.

„Lázár János városunkat becsmérlő kijelentéseit éppúgy visszautasítom, mint a cigányságra tett utalásait. Hódmezővásárhely lakói nem kérnek abból, hogy Lázár miniszterként lenézze és megalázza saját városának polgárait. Aki erre képes, annak nincs erkölcsi alapja a közéletben maradni. Lázár Jánosnak le kell mondania!” – írta mai posztjában Márki-Zay Péter, akit egyébként a kormánymédia 2022-ben, miniszterelnök-jelöltsége idején még éppen azzal támadott, hogy a vidékieket gyalázza.

Az Origón erről akkor még egy válogatás is megjelent, amely többek közt azzal vádolta a hódmezővásárhelyi polgármestert, hogy „bunkónak, ostobának, tudatlannak” tartja a vidékieket. Erre akkor Márki-Zay úgy reagált: „A fideszesek azt állítják, hogy a vidékieket bunkónak neveztem, nem. Az, hogy vannak vidéken bunkók, az nem azt jelenti, hogy minden vidéki bunkó.”