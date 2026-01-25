villamos;BKK;Szent János Kórház;villamossín;

A sínekre hajtott egy autó, egy óráig állt a villamosforgalom a Szent János Kórháznál

Az eset szombat este történt.

Villamossínekre hajtott egy autó a Szent János Kórház megállóhelynél, akadályozva a villamos forgalmát szombat este 22:30 és 23:30 között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Telex megkeresésére. 

A lap azután érdeklődött a közlekedési társaságnál, hogy olvasójuk küldött egy fotót a forgalmat akadályozó autóról. A BKK tájékoztatása szerint az érintett szakaszon 23:37-től újra zavartalanul közlekedtek a villamosok, miután munkatársaik és a hatóságok a forgalmi zavart elhárították. A lap úgy tudja, az autót elvontatták, arról azonban egyelőre nincsen információ, hogy miért hajtott a sofőr a villamossínekre, illetve hogy a balesetben megsérült-e valaki.

