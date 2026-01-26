A TEK ment a kamu bombafenyegetésekkel operáló tinédzser bandáért

elfogás;bombafenyegetés;személyes adattal visszaélés;

2026-01-26 12:40:00 CET

Mások személyes adatait szerezték meg, amelyeket különböző bűncselekmények elkövetéséhez használtak fel.

Több bűncselekmény miatt indult eljárás egy négyfős fiatal csoport tagjai ellen, amely tavaly nyáron sorozatos bombafenyegetéseket tett a hatóságok felé – jelentette be hétfőn a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

A fiatalok ellen úgynevezett swatting és doxing miatt indult eljárás. Előbbi azt jelenti, hogy valaki súlyos bűncselekményről tesz hamis bejelentést a rendőrségnél, utóbbi pedig mások személyes adatainak nyilvánosságra hozását jelenti megfélemlítési céllal.

A nyomozás tavaly július közepén kezdődött, miután rövid időn belül több rendőrkapitánysághoz is bejelentések érkeztek. A hívásokban oktatási és egyházi intézmények, lakóépületek felrobbantásával, valamint emberek megölésével és rendőrök elleni támadásokkal fenyegetőztek. A riasztások miatt több esetben is jelentős rendőri erőket kellett mozgósítani.

A hatóságok a bejelentésekhez használt telefonszámok alapján azonosították az érintett személyeket, és büntetőeljárás indult. A nyomozás során vált egyértelművé, hogy a fenyegetések hátterében swatting és doxing állt. A fiatalok a Discordon kerültek kapcsolatba az áldozatokkal, majd egy online vita után megszerezték személyes adataikat és telefonszámaikat. Ezek felhasználásával tettek valótlan bejelentéseket a rendőrséghez.

Az ügy felderítését a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája és a Nagykanizsai Rendőrkapitányság végezte, a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével. Miután felmerült, hogy egy román állampolgár is érintett lehet, a nyomozásba román rendőri szervek is bekapcsolódtak. Az adatgyűjtést követően négy, az ügyben érintett személyt azonosítottak: egy 17 éves, Bihar megyében élő román fiatalt, egy 16 éves kisvárdai fiút, valamint egy 18 éves nyíregyházi és egy 20 éves budapesti férfit.

Január 20-án összehangolt rendőri akciót tartottak négy helyszínen, három magyarországi és egy román címen. A rendőrök egyszerre csaptak le: Budapesten és Nyíregyházán a Készenléti Rendőrség, Kisvárdán a nagykanizsai rendőrök, míg Bihar megyében a román hatóságok hajtottak végre intézkedéseket magyar kollégáik támogatásával. Az akciók során informatikai eszközöket, mobiltelefonokat és adathordozókat foglaltak le, valamint adatmentéseket végeztek az online fiókokról. A 16 éves kisvárdai fiút közveszéllyel fenyegetés gyanújával hallgatták ki, a bűncselekményt tagadta, jelenleg szabadlábon védekezik. A 17 éves román fiatalt a román hatóság hallgatta ki a magyar nyomozáshoz kapcsolódva. Ellene terrorcselekmény, közveszéllyel fenyegetés, többrendbeli hamis vád és személyes adattal visszaélés miatt folyik eljárás, ő is szabadlábon van.

A másik két fiatal jogi helyzete egyelőre nem tisztázott, szerepük megítéléséről a lefoglalt eszközök és adatok elemzése után döntenek.