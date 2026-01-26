elfogás;bombafenyegetés;személyes adattal visszaélés;

Képünk illusztráció.

A TEK ment a kamu bombafenyegetésekkel operáló tinédzser bandáért

Mások személyes adatait szerezték meg, amelyeket különböző bűncselekmények elkövetéséhez használtak fel.

Több bűncselekmény miatt indult eljárás egy négyfős fiatal csoport tagjai ellen, amely tavaly nyáron sorozatos bombafenyegetéseket tett a hatóságok felé – jelentette be hétfőn a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

A fiatalok ellen úgynevezett swatting és doxing miatt indult eljárás. Előbbi azt jelenti, hogy valaki súlyos bűncselekményről tesz hamis bejelentést a rendőrségnél, utóbbi pedig mások személyes adatainak nyilvánosságra hozását jelenti megfélemlítési céllal.

A nyomozás tavaly július közepén kezdődött, miután rövid időn belül több rendőrkapitánysághoz is bejelentések érkeztek. A hívásokban oktatási és egyházi intézmények, lakóépületek felrobbantásával, valamint emberek megölésével és rendőrök elleni támadásokkal fenyegetőztek. A riasztások miatt több esetben is jelentős rendőri erőket kellett mozgósítani.

A hatóságok a bejelentésekhez használt telefonszámok alapján azonosították az érintett személyeket, és büntetőeljárás indult. A nyomozás során vált egyértelművé, hogy a fenyegetések hátterében swatting és doxing állt. A fiatalok a Discordon kerültek kapcsolatba az áldozatokkal, majd egy online vita után megszerezték személyes adataikat és telefonszámaikat. Ezek felhasználásával tettek valótlan bejelentéseket a rendőrséghez.

Az ügy felderítését a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája és a Nagykanizsai Rendőrkapitányság végezte, a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével. Miután felmerült, hogy egy román állampolgár is érintett lehet, a nyomozásba román rendőri szervek is bekapcsolódtak. Az adatgyűjtést követően négy, az ügyben érintett személyt azonosítottak: egy 17 éves, Bihar megyében élő román fiatalt, egy 16 éves kisvárdai fiút, valamint egy 18 éves nyíregyházi és egy 20 éves budapesti férfit.

Január 20-án összehangolt rendőri akciót tartottak négy helyszínen, három magyarországi és egy román címen. A rendőrök egyszerre csaptak le: Budapesten és Nyíregyházán a Készenléti Rendőrség, Kisvárdán a nagykanizsai rendőrök, míg Bihar megyében a román hatóságok hajtottak végre intézkedéseket magyar kollégáik támogatásával. Az akciók során informatikai eszközöket, mobiltelefonokat és adathordozókat foglaltak le, valamint adatmentéseket végeztek az online fiókokról. A 16 éves kisvárdai fiút közveszéllyel fenyegetés gyanújával hallgatták ki, a bűncselekményt tagadta, jelenleg szabadlábon védekezik. A 17 éves román fiatalt a román hatóság hallgatta ki a magyar nyomozáshoz kapcsolódva. Ellene terrorcselekmény, közveszéllyel fenyegetés, többrendbeli hamis vád és személyes adattal visszaélés miatt folyik eljárás, ő is szabadlábon van.

A másik két fiatal jogi helyzete egyelőre nem tisztázott, szerepük megítéléséről a lefoglalt eszközök és adatok elemzése után döntenek.

