Kilencemeletes társasházból zuhant ki egy férfi Szombathelyen

Szombathely;haláleset;társasház;kizuhant;

2026-01-25 21:50:00 CET

Nem élte túl. A rendőrség még vizsgálja a haláleset körülményeit.

Egy haláleset miatt vonultak a mentők és a rendőrök Szombathelyen a Hunyadi utca egyik kilencemeletes társasházához vasárnap a déli órákban. A Veol értesülései szerint egy férfi zuhanhatott ki az épület felsőbb szintjéről és olyan súlyosan megsérült, hogy a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.

A Vas vármegyei portál érdeklődésére az Országos Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a a Szombathelyi Rendőrkapitányság a haláleset körülményeit általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja. Ezek alapján idegenkezűség gyanúja nem merült fel, tehát vagy baleset történt, vagy a férfi önmaga vetett véget életének.