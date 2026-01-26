Gulyás Gergely nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásért feljelentette Perintfalvi Ritát

feljelentés;rágalmazás;Gulyás Gergely;Perintfalvi Rita;

2026-01-26 11:56:00 CET

Az ügyészség azonnal vádat is emelt, de az eredetileg 2026. január 23-ra tervezett meghallgatást az ügyben a parlamenti választás utánra, április 20-ra halasztották.

Nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségével vádolta meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Perintfalvi Ritát, miután a teológus, aktivista leírt egy történetet közösségi oldalán arról, hogy a miniszter egy nőt verbálisan megalázott.

„2025. január 16-án vendégelőadóként egy nagyon sikeres egyetemi előadást tartottam a Salzburgi Egyetemen Magyarországról. Utána odajött hozzám egy magyar származású hölgy, egyetemi professzor, és elmondott egy történetet, amelynek másik szereplője Gulyás Gergely kancelláriaminiszter volt. Egy hivatalos rendezvényen találkoztak, amelynek fogadásán sor került egy személyes beszélgetésre is köztük. A miniszter azt mondta: – Magának kivel kellett lefeküdnie ezért a pozícióért. Utána rendkívül arrogáns és pökhendi módon röhögni kezdett.”

Gulyás Gergely az erről szóló nyilvános bejegyzés miatt jelentette fel Perintfalvi Ritát, az ügyészség azonnal vádat is emelt. A tárcavezető ügyvédje szerint a valótlan tény híresztelése alkalmas volt arra, hogy Gulyás Gergely becsületét a közmegbízatásával összefüggésben is csorbítsa, mert arra közvetlenül arra utalt, hogy miniszterként ő egy nőt verbálisan megalázott, a becsületét súlyosan megsértette, amely állítása szerinte valótlan.

Perintfalvi Rita szerint a miniszter ügyvédje útján benyújtott feljelentésében tulajdonképpen azt mondta, hogy hazudik, ezt az ügyészség is megerősítette azzal, hogy a meghallgatása, és bármiféle nyomozati cselekmény nélkül megírta a vádiratot pusztán Gulyás Gergely feljelentése alapján. „Azt sem kérdezték meg, vannak-e az ügyről tanúk. Egyébként vannak” – írta erről a teológus. Kijelentette: gondolkodik azon, elmenjen-e a bíróságra vagy inkább csak megkérdezze, ez már az ítélet A 2026. január 23-ra kitűzött személyes meghallgatást egyébként váratlanul a választások utánra, április 20-ra halasztották. Gulyás Gergely pedig már jelezte, hogy nem kívánja a kibékítést és nem vesz részt a tárgyaláson sem – tette hozzá a teológus.