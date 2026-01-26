Vitézy Dávid az utolsó centiméteréig bekameráztatna minden budapesti hidat

kamera;Vitézy Dávid;közbiztonság;hidak;Podmaniczky Mozgalom;

2026-01-26 11:40:00 CET

Szerinte a rendszer visszatartó hatással lehet a jogsértő magatartásokra, és segítheti az eltűnések gyorsabb tisztázását.

Budapest összes Duna-hídjára egységes, korszerű kamerarendszer telepítését javasolja a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

Vitézy Dávid egy hétfői Facebook-posztjában azt írta, a Fővárosi Közgyűlés ülésén javaslatot tesz egy ütemezett intézkedési terv összeállítására, amelyhez lépésenként biztosíthatók a források. Elképzelése szerint ez egy olyan rendszer lenne, amely nemcsak az útpályát, hanem a járdákat is a híd egyik végétől a másikig lefedi.

Kijelentette, nem szimbolikus intézkedésről van szó, hanem megelőzésről, gyorsabb beavatkozási lehetőségről, ugyanis a közterületi kamerák jelenléte bizonyítottan erősíti a közbiztonságot, visszatart a jogsértő magatartásoktól, és segíti az eltűnések és balesetek gyorsabb felderítését.

Megjegyezte: a jogszabályi kereteik már adottak. Márpedig, ha csak egy tragédiát is sikerülhet megelőzni, vagy akár csak a napokon át tartó bizonytalanság helyett világosan és gyorsan megbizonyosodni, mi történt a hídjainkon valójában, akkor már megéri a rendszer kiépítése - érvelt Vitézy Dávid.