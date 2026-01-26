Országos hiánycikk a Hepatitis A-gyerekvakcina, miközben megduplázódott a fertőzöttek száma

vírus;vakcina;fertőzés;hepatitis;hepatitis"A";hiánycikk;NNGYK;Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ;

2026-01-26 21:50:00 CET

Miskolc térségében és Budapesten is több gócpontot azonosítottak, a fővárosban van olyan középiskola, ahol járványügyi megfigyelést rendelt el az NNGYK.

Egy év alatt megduplázódott a Hepatitis A vírus okozta fertőzések száma, Miskolc térségében és Budapesten is több gócpontot azonosítottak – derül ki az RTL Híradó riportjából.

A beszámoló szerint 2025-ben ugrott meg jelentősen a fertőzöttek száma, ekkor hétszer annyi volt, mint az előző évben. Azonban idén is sokat romlott a helyzet, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint ugyanis január első három hetében eddig 126 fertőzöttet azonosítottak, kétszer annyit, mint tavaly ilyenkor.

Jelenleg a fővárosban és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van a legtöbb Hepatitis A-fertőzött. Budapesten akad olyan középiskola is, amelyben a 9. osztálynál járványügyi megfigyelést rendelt el az NNGYK, miután az egyik tanulónál igazolták a fertőzést.

A szakemberek szerint a megelőzés kulcsa a higiénia, azaz a rendszeres kézmosás, valamint a védőoltás, ám a csatorna híradójának gyerekorvos és gyógyszerész is megerősítette, hogy átmenetileg nem kapható a gyerekeknek való vakcina. Az RTL érdeklődésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ azt válaszolta, hogy a felnőttvakcina elérhető, a gyermekeknek való oltóanyag pedig „az egyik legnagyobb nagykereskedőnél korlátozott számban még elérhető”.