Kigyulladt egy tehervonat Vértesszőlősnél, jelentős késések vannak a győri fővonalon

Tatabánya;MÁV;Tata;vonatközlekedés;tehervonat;kigyulladt;vonatkésés;győri vonal;Vértesszőlős;

2026-01-26 21:24:00 CET

A MÁV szerint személyi sérülés nem történt, az oltási munkálatok idejére viszont az érintett szakaszon a felsővezetéket kikapcsolták, ezért Tatabánya és Tata között áll a forgalom.

Tatabánya és Tata között, Vértesszőlős közelében kigyulladt egy magánvasúti tehervonat mozdonya. Személyi sérülés nem történt, az oltási munkálatok idejére az érintett szakaszon a felsővezetéket kikapcsolták, ezért Tatabánya és Tata között áll a forgalom – közölte a MÁV-csoport hétfő este.

Az állami vasúttársaság tájékoztatása szerint a történtek miatt az esti órákban a győri fővonalon jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre és kimaradó járatokra kell számítani, a forgalom átszervezése folyamatban van. Tatabánya és Komárom között pótlóbuszok állnak forgalomba, az S10-es vonatok pedig megosztva, csak Budapest és Tatabánya, valamint Tata és Győr között járnak.

A távolsági IC, a nemzetközi EC és Railjet vonatok csak Budapest és Tatabánya között, illetve az ausztriai/nyugat-magyarországi végállomásuk és Komárom között közlekednek. A Keleti pályaudvarról 20:40-kor Salzburgba induló Kálmán Imre EuroNight kerülő útirányon, Tatabánya érintése nélkül, Székesfehérváron át közlekedik, a magyarországi szakaszon menetideje jelentősen megnő – írták.

Tiszavasvári és Tedej között is kigyulladt egy vonat

A katasztrófavédelem hétfő este a honlapján arról számolt be, hogy egy Debrecenből Tiszalök felé közlekedő vasúti szerelvény motorvonatának motortere is égett a Tiszavasvári és Tedej közötti vonalon. Azt írták, a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat, jelenleg pedig az utómunkálatokat végzik. Hozzátették, hogy ez a szerelvény nem szállított utasokat, azonban az érintett vonalon közlekedő, következő két járat helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek.