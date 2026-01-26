Tatabánya;MÁV;Tata;vonatközlekedés;tehervonat;kigyulladt;vonatkésés;győri vonal;Vértesszőlős;

Képünk illusztráció

Kigyulladt egy tehervonat Vértesszőlősnél, jelentős késések vannak a győri fővonalon

A MÁV szerint személyi sérülés nem történt, az oltási munkálatok idejére viszont az érintett szakaszon a felsővezetéket kikapcsolták, ezért Tatabánya és Tata között áll a forgalom.

Tatabánya és Tata között, Vértesszőlős közelében kigyulladt egy magánvasúti tehervonat mozdonya. Személyi sérülés nem történt, az oltási munkálatok idejére az érintett szakaszon a felsővezetéket kikapcsolták, ezért Tatabánya és Tata között áll a forgalom – közölte a MÁV-csoport hétfő este. 

Az állami vasúttársaság tájékoztatása szerint a történtek miatt az esti órákban a győri fővonalon jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre és kimaradó járatokra kell számítani, a forgalom átszervezése folyamatban van. Tatabánya és Komárom között pótlóbuszok állnak forgalomba, az S10-es vonatok pedig megosztva, csak Budapest és Tatabánya, valamint Tata és Győr között járnak.

A távolsági IC, a nemzetközi EC és Railjet vonatok csak Budapest és Tatabánya között, illetve az ausztriai/nyugat-magyarországi végállomásuk és Komárom között közlekednek. A Keleti pályaudvarról 20:40-kor Salzburgba induló Kálmán Imre EuroNight kerülő útirányon, Tatabánya érintése nélkül, Székesfehérváron át közlekedik, a magyarországi szakaszon menetideje jelentősen megnő – írták. 

Tiszavasvári és Tedej között is kigyulladt egy vonat

A katasztrófavédelem hétfő este a honlapján arról számolt be, hogy egy Debrecenből Tiszalök felé közlekedő vasúti szerelvény motorvonatának motortere is égett a Tiszavasvári és Tedej közötti vonalon. Azt írták, a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat, jelenleg pedig az utómunkálatokat végzik. Hozzátették, hogy ez a szerelvény nem szállított utasokat, azonban az érintett vonalon közlekedő, következő két járat helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. 

Az építési és közlekedési miniszter azután döntött bocsánatkérés mellett, hogy cigány barátai felhívták, és elmondták neki, hogy „ez túl sok”. Arról is beszélt, nem tartja kizártnak, hogy igazuknak van a Tisza előnyét mérő közvélemény-kutatóknak. 