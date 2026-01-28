Látványos kudarc

lakáshitel;munkáshitel;

2026-01-28 06:00:00 CET

Az Orbán-kormány két kudarcba fulladt kedvezményeshitel-akciójára szeretnék rávilágítani.

A szabad felhasználású, 4 milliós munkáshitelt legfeljebb 10 évre, kamatmentesen vehetik fel a 17-26 év közötti fiatalok. A bankok a tapasztalatlan hitelfelvevői körre tekintettel már a kérelmek majdnem felét elutasították, de így sem voltak elég körültekintőek a hitelbírálók, mert a késedelmesen fizető munkásfiatalok 2025 júniusa és szeptembere között 1,75 milliárd forintot elmulasztottak törleszteni. Ők a késedelmes adósok listájára kerülnek.

Ráadásul a kormánypropaganda áldozatai nemcsak adósság csapdába estek, hanem néhány millió forintért a továbbtanulásuk lehetőségét is jó időre kockára tették. Hiszen egyetemi és főiskolai hallgatóknak nem adható ilyen hitel!

A nagy dérrel-dúrral beharangozott Otthon Start hitel viszont még ennél jóval több veszélyt hordoz. A 3 százalékos csali kamat mindenkinek jó, csak az önálló lakásra vágyók fiataloknak nem: a kedvezményes hitel megszellőztetése és bejelentése a lakásárak drasztikus emelkedését hozta ugyanis. Ez a meredek áremelkedés könnyen semmissé teheti a 3 százalékos kamat nyújtotta teljes pénzügyi előnyt. A vásárló hiába fizet alacsonyabb törlesztő részletet, ha a támogatás miatt eleve egy drágább ingatlant kénytelen megvenni. A kamattámogatásból származó nyereség nem a vásárlónál, hanem az eladónál vagy az ingatlanfejlesztőnél csapódik le.

A hitelkonstrukció egyik legvitatottabb pontja, hogy a megvásárolt ingatlanra nincs bentlakási kötelezettség, így azt azonnal bérbe lehet adni. Így a Start hitelre a nagy pénzügyi befektetők is vércse mód csaptak le. Az árfelhajtó hatás pedig egyértelműen az eladói oldalnak kedvez, miközben az építőipari cégekhez, ingatlanfejlesztőkhöz és a már ingatlannal rendelkező tulajdonosokhoz jut a támogatás jelentős része.

A felduzzadó hitelállomány és a folyósítások után járó állami költségtérítés (40-80 ezer forint hitelenként) a bankoknak is csinos nyereséget hoz. Viszont a magyar költségvetés számára az Otthon Start hitelcsomag hosszan és nagyon megterhelően költséges. Elvégre a 3 százalékos ügyfél kamat és a bankok által jegyzendő piaci kamat közötti különbséget az állam, vagyis minden magyar adófizető állja kamattámogatás formájában. Ez akár 25 éves költségvetési elkötelezettség minden egyes megkötött szerződés után.

Ez a teher azokat is sújtja, akik soha nem részesülnek a támogatásból: a bérlőket, a régi lakástulajdonosokat és azokat, akik bármilyen okból nem felelnek meg a feltételeknek. A program tehát fatálisan elhibázott pénz újraelosztás, amely a teljes magyar adófizetői kör pénzéből finanszírozza egy szűk, zömében egyáltalán nem rászoruló réteg olcsó hitelét. Az Otthon Start program nem a lakhatási válság alapvető okát, a kínálati hiányt kezeli, hanem ellenkezőleg, növeli a keresletet és ezzel csak elmélyíti a magyar lakhatási problémákat.

Mindkét kedvezményes hitel rendszerszintű kudarc, annak bizonyítéka, hogy a Fidesz-kormány pénzügyi apparátusa csak ennyire képes: a populizmus oltárán feláldozták a szakszerűséget.

A szerző közgazdász.