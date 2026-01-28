Jósolni nehéz?

Európai Parlament;rendszerváltás;Magyar Péter;

2026-01-28 06:00:00 CET

Nem annyira. A következő negyedéves prognózis nem is igazán jóslás. A tények készen állnak. Már senki sem bújhat ki a bőréből. A bőrök pedig egyrészt igen kopottak, másrészt teljesen nyersek és folyvást zsugorodnak.

Természetesen az elkövetkező hónapokra szól a jóslat: a Tisza Párt nyeri a választást, szoros eredménnyel. Az államelnöki pozíció marad a Fidesz kezében, a rendszer és sajnos az ország jelképes figurája, Orbán lesz az elnök. Ez a helyzet látszólag hasonló lesz a jelen lengyelhez, valójában azonban több nagyságrenddel rosszabb. A Tusk koalíció ugyanis valódi ellenzéke a Kaczynski világnak, továbbá az ő elnökük a fő kérdések tekintetében nem populista.

Jelenleg a fő-fő kérdés természetesen a barbár orosz agresszió. A mi ó-ellenzékünk a legrosszabb a világon. Annyira lojálisak a hatalomhoz, hogy az már gyanús, azt már szégyellni kell. (Nekünk - őket!) Ám az új ellenzék – a fő-fő kérdésben egyértelműen - még a réginél is barátságosabban viselkedik az általuk is bűnözőnek nevezett kormánypártokkal. Természetesen - mind az ó-, mind az új ellenzéki - szavak és ígéretek dörgedelmesek, nagyot szólnak, de a robbanás mindig elmarad.

Sajnos abban is biztos vagyok, hogy igazi rendszerváltást közülük senki sem akar, nagyrészt nem is tudják, mi az. Honnan is tudnák, hiszen itt utoljára az 1990-es választáson volt szó elvekről, valódi választásról és szabadon választott kormányról. Azóta csak populista cirkusz az ország, miközben egyre többeknek jut egyre kevesebb kenyér.

Mindez nem számít, az ellenzéki nyilvánosság a kormánypropagandistákkal együtt üldözi a nem tudom mit - talán a pedofíliát. Politikusaink vállvetve hazudoznak és ígérgetnek azoknak a szavazataiért, akiknek fogalmuk sincs sem a demokráciáról, sem a pedofíliáról. Az ó-ellenzékről már beszélni sem érdemes, annyira amortizálódva vannak. Az új ellenzék még hitelesnek tűnik, viszont attól félek, nem sokáig, ugyanis elmulasztja a cselekvést. Pedig „Itt az idő, most, vagy soha!”. Talán még a jóslatom sem jönne be, ha a tettek mezejére lépnének azok, akiknek kötelessége volna.

Szerintem nem elég meghirdetni az „út a börtönbe” programot, látványos tömegtüntetést rendezni, ígérni fűt-fát, majd hazaküldeni a híveket békével, mint mise után. Ilyenkor azzal szokás védekezni, hogy ők távol tartják magukat az erőszaktól, miközben senki - illetve senki rendes polgár - nem az erőszakot kéri számon, hanem a jogállami cselekvést. Ezt elmulasztani bűnpártolás. Ők is - ahogy az egész ország - tudják, hogy Orbán lop, csal, hazudik. De most, a végjátékban hazája és az EU elárulójává vált, és – mint Horthy – nem csak szavakkal.

Azt is tudni kell, hogy Orbán maga a rendszer. Nem lehet kérdés, hogy rendszerváltás csak Orbánnak és a Fidesz-KNDP-nek a magyar és az európai politikai életből történő teljes és végleges kiiktatásával lenne lehetséges. Mégpedig a tervben lévő választás előtt! Ehhez képest az ország fő ellenzéki pártja falaz a „miniszterelnök úrnak”. A NER kiskutyáinak minden bűnét kikutatja az oknyomozó sajtó és Hadházy Ákos, majd – mint mise után – mennek tovább békével.

Magyar Péter (erős versenyben Dobrev Klárával) a pedofília és a szadizmus eltűrését veti a hatalom szemére, holott mindketten strasbourgi képviselők. Tömény populizmus országszerte, ameddig a szem ellát. Az persze nagy különbség, hogy a Tisza becsületes negatív kampányt futtat, míg a kormány becstelen, aljas, törvénytelen feketét! Ebből jósolom a választás (vagy az ahelyett tartott nemzeti konzultáció, esetleg más trükk) előbbiekben jelzett várható kifejletét.

A cselekvés lehetősége most a Tisza EP képviselőinek kezében van. Orbán árulásának leleplezésével és az attól való elhatárolódással kellene kezdeni. Ezt Magyar Péter EP képviselő nem tartja hazája és az EU iránti kötelezettségének. Én igen, és nem hiszem, hogy tévednék. Ő – hazai szavazatok reményében – nem óhajt szembe menni a néphittel, miszerint Orbánt még az ellenségeinek is tisztelni illik, mert okos, jó és szép. Továbbá imádja magyar hazáját. (Sajnos az országlakók közül nem mindenkit egyformán szeret, de ilyesmi ilyen hatalmas emberség esetén természetes.)

Azt is mindenki tudja, hogy ez a biológiai csoda (vagy isteni eredetű korpusz?), aki egyszersmind maga a szociális nagyszerűség, néha-néha, nagyon ritkán - csak minden hétköznap – elkövet apróbb-nagyobb bűncselekményeket - természetesen csak isten, haza és a család, valamint strómanjai érdekében. Ezt mindannyiunknak el kell fogadni, és el is fogadjuk. Márpedig ebből nem lesz rendszerváltás, legfeljebb parlamenti többség és a kakisztokrácia túlélése.

A valódi – rendszerformáló – orbáni bűnökről soha, senki nem beszélt. A 2001-es Gripen korrupció és a jegyzőkönyv nélküliség sehol a világon nem lett volna megúszható hosszú börtönbüntetés nélkül. Tömeggyilkosság előidézése (30 ezer gyógyíthatatlan kórházi fekvőbeteg hazaküldése), amit talán még Putyin sem élt volna túl. És most, amikor a magyar vezér minden törvényes felhatalmazás nélkül elárulta szövetségeseit (és a hazája népét), Magyar Péter új ellenzéki rendszerváltó, EP képviselő, akit az EU parlament mentelmi bizottsága mentett meg Orbán börtönétől, a legnagyobb frakció tagjaként hallgat.

De az Orbán-független magyar sajtó és az Orbán által nem lefizetett magyar értelmiség is csöndes. Tudható, hogy miért. Azt hiszik, hogy lehetséges az Orbán-proletárok szavazatainak megszerzése. Azt is hiszik, hogy mindenképpen megkapják a felvilágosult Európa párti elkötelezett demokraták voksait. Nos, azért írom e sorokat, mert szerintem ez napról napra kevésbé biztos.

Mit is kellene megemlíteni Magyar Péternek (és Dobrev Klárának) Strasbourgban, ha nem szeretne hazaárulás bűnpártolójaként bevonulni az európai és a magyar történelembe? Azt, hogy Orbán jelenleg nyíltan folytat egy megbocsájthatatlan és főbenjárónak számító bűncselekményt: a szövetségesi hűség felmondását azzal az Európa Unióval áll szemben, amelyik az európai béke és emberi személyes szabadság megvalósítása céljából alakult, és semmi sem utal arra, hogy ezt a célját ne teljesítené. És az is egyértelmű, hogy a magyar lakosság józan és épeszű többsége ebben a hazaárulásban nem követné Orbánt.

Az unió elárulása nemcsak szavakban és szavazatokban történik. Várhelyi Olivér kémhálózata már lebukott. Hernádi Zsolt (örökös MOL vezér és Interpol körözött elítélt bűnöző) a Putyin-rendszer (és a velük szövetséges Orbán Viktor) megbízásából támogatja anyagilag azokat az európai pártokat, amelyek az EU szétszakítását tartják hivatásuknak. A MOL - azaz Orbán – balkáni terjeszkedése az orosz bevételek növekedését és az európai „patrióták” erősödő támogatását jelenti amerikai (vagy csak trumpi?) támogatással. Orbán törvénytelen baráti viszonyt tart fenn az EU két legveszélyesebb ellenségével, két elítélt bűnözővel: Vlagyimir Putyinnal és Donald Trumppal.

Mindez nyilvános. Mindkét gazemberrel titkos egyezségeket is köt. Közös sajtótájékoztatót egyikükkel sem tart. Ezekről a szerződésekről nem számol be sem az európai, sem a magyar parlamentnek, sem az Unió népeinek. Ráadásul ez a „zseniális” politikus olyan hülyén csinálja mindezt, mint az a tanárral kötekedő kisdiák, aki azt terjeszti magáról, hogy az igazgató a nagynénje. Az már csak hab a tortán, hogy nemcsak Putyin háborús bűnös, hanem Trump is az. A tűzszünet nélküli tárgyalgatásos időhúzás ártatlan emberéletek ezreinek kioltását teszi lehetővé.

Magyar Péternek (és Dobrev Klárának) Teleki Pál búcsúszavait ajánlom figyelmébe 1941-ből: „Szószegők lettünk. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét. A gazemberek oldalára álltunk. Hullarablók leszünk, a legpocsékabb nemzet!” A Horthy kormányzóhoz írt levél így fejeződik be: „Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok.” És főbe lőtte magát. Nos, ezt kéne elkerülni úgy, hogy az ország becsülete is megmaradjon! Amíg lehet.

A szerző orvos.