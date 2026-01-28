Szemesnek áll...

foci;Balatonszemes;

2026-01-28 06:00:00 CET

Az egyik délután még pikírt, némiképp kioktató válaszok, alig 24 órával később látványos, s az előzmények tükrében bizony dicstelen visszavonulás – nagyjából így foglalható össze a balatonszemesi kormánypárti polgármester – és a falu képviselő-testületének – egy napja. Az eltelt időben csak annyi történt, hogy szembesítettük válaszainak pontatlanságával/valótlanságával a faluvezetőt, akinek láthatóan szent meggyőződése volt, hogy szűk 140 kilométerről próbálunk keresztbe tenni egy újabb balatoni gigaprojektnek. Csakhogy a tóközeli szemesi futballpálya eladásának és beépítésének tervére a figyelmünket éppenséggel a helyiek hívták fel, akik nemcsak a projekt elleni aláírásgyűjtésről beszéltek, de megosztottak megannyi infót is a faluvezetés terveiről, s megmutatták, hogyan foglalja el szép lassan az ő falujukat is a NER, alig fél évtized alatt sokezer négyzetméternyi betont ömlesztve a partra és a partközeli telkekre.

A szemesieknek szerencséje van, közeleg az április, s a választások előtt a kormánypártoknak semmi szüksége egy újabb balatoni balhéra – hogy erre magától döbbent rá a helyi tiltakozásokkal még nem foglalkozó, ám lapunk kérdései után gyorsan visszakozó Fidesz-KDNP-s polgármester, vagy magasabb szintről szóltak le neki, nem tudni, s a szemesiek szempontjából valójában nem is fontos. A lényeg, hogy végre talán idejében sikerült megakadályozni egy újabb, esztelen beruházást, s nem jártak úgy, mint a másodszomszéd Balatonföldvár, ahol mire kimondták a végső bírósági vétót a Nyugati strandi kikötőre, már megépült a monstrum. És persze kellett a sikerhez láthatóan elbizonytalanodott hatalom, mely eddig mindenütt magasról tett a tópart beépítése ellen tiltakozókra és a sajtóra, a mindig is jobbra húzó Balaton-part ugyanis atombiztos kormánypárti szavazóbázisnak számított. Ám a tó köré folyamatosan ömlő betoncunami már a legutóbbi önkormányzati választásoknál is megmutatkozott, amikoris komoly pozíciókat, településeket veszített el a Fidesz-KDNP. A betonhelyzet azóta sem javult, a hangulat romlott, a kormánypártok óvatosabbak. A több, mint 1,6 hektáros, partközeli szemesi terület pedig megmenekült. Legalábbis áprilisig…