Navracsics Tibor;Szőlő utca;

2026-01-28 06:00:00 CET

Egyre erősebb a gyanúm, hogy valamiféle „ki a leghülyébb”, vagy ki a legembertelenebb” kategóriában hirdetett versenyt a miniszterelnök. Ha sokáig húzza, nem tud majd győztest hirdeti, és saját magára kell feltenni a koronát. Most éppen a Szőlő utcai botrány kapcsán mondta azt a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Válasz Online-nak, hogy felháborítónak tűnik ugyan, de elképzelhető, hogy pusztán emberi mulasztás történt, és nem feltétlenül az állam hibája az, hogy tíz éven keresztül nem volt következménye az ombudsmani jelentésnek, a következetes és többszöri nevelői jelzéseknek és a rendőrségi feljelentéseknek. Navracsics Tibor, egyike az ország működtetéséért felelős politikusoknak azt mondta: nem tudja, hogy a Szőlő utcai javítóintézet bezárása megoldás-e, sőt, szerinte az az ember sem tudja ezt biztosan, aki meghozta a döntést.

Így mennek a dolgok Magyarországon a Fidesz-kormányzás 16. évében. Az óvodában a 3 éves gyerekekkel nem fordulhat olyan elő, mint az ország vezetőivel. Ha Pistike elveszi Hunorka lapátját, Pistike ezért sír, az óvó néni biztosan megkérdezi Hunorkát, miért vette el a lapátot. És Hunorka, aki okos, értelmes kisfiú, tudja, hogy miért kellett neki a lapát, és képes elmondani az óvó néninek, hogy például nem talált másikat, pedig ő a magas várat akar építeni, vagy esetleg két oldalról szeretne alagutat fúrni, ehhez kell neki Pistike lapátja is. Az óvó néni pedig elmondja neki, hogy amit tett, nem szép dolog, és most miatta szomorú Pistike.

Országunk vezetői, a miniszterelnök mögött felsorakozó miniszterek, államtitkárok, helyettes államtitkárok nincsenek Hunorka szintjén.

Tudtukkal, így beleegyezésükkel gyerekeket aláztak, gyaláztak, vertek, erőszakoltak egy állami intézményben, de a felelősségvállalás helyett ők inkább eltüntetik azt, a következményeket meg a gyerekek viselik. Ez, és a gyermekvédelmi intézményeket érintő sorozatos dilettáns keménykedéseik világosan megmutatták, hogy politikusként, szakemberként megbuktak, alkalmatlanok az ország felelős vezetésére. Ez nem vélemény, ez erkölcsi ítélet.