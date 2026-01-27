Völner Pál még miniszterhelyettesként hazudott a Magyar Helsinki Bizottságról

Fővárosi Ítélőtábla;Magyar Helsinki Bizottság;Völner Pál;jó hírnév megsértése;

2026-01-27 17:07:00 CET

Ezt már jogerős ítélet mondja ki.

Jogerősen is bocsánatot kell kérnie az Igazságügyi Minisztériumnak a Magyar Helsinki Bizottságtól - olvasható a szervezet egy keddi közleményében a Fővárosi Ítélőtábla egy keddi, jogerős ítéletére hivatkozva.

Mindemellett egymillió forintot is kell fizetnie a tárcának. Az ügy előzménye, hogy Völner Pál - még miniszterhelyettesként - valótlanságokat állított a Magyar Helsinki Bizottságról, amellyel megsértette a szervezet jó hírnevét.

Megjegyezték: a kormány megbízottjai évek óta szervezetten támadják és próbálják lejáratni a független civil szervezeteket, hogy elhallgattassák a kritikus hangokat. A mai ítélet visszaigazolás arra, hogy a befeketítés ellen van jogi védelem, és hogy a Magyar Helsinki Bizottság - a kormány pártállásától függetlenül - mindig következetesen kiáll a gyülekezési szabadság és az állami önkénnyel szemben fellépő polgárok védelme mellett.

Völner Pál időközben megbukott és a vádlottak padjára került, mivel az ügyészség szerint rendszeresen kenőpénzeket fogadott el a végrehajtói kar korábbi elnökétől.