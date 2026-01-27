Sára Botond: Törvényességi felhívással fog élni a kormányhivatal a 2026-os fővárosi költségvetés miatt

költségvetés;fővárosi önkormányzat;Sára Botond;főispán;

2026-01-27 16:47:00 CET

A főispán szerint a főváros idei költségvetése pénzügyileg megalapozatlan, mert olyan bevételekkel számol, amelyek nagy valószínűséggel nem fognak befolyni.

Jogszabályellenes a Fővárosi Önkormányzat költségvetési rendelete, ezért Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívással fog élni a közgyűlés felé - jelentette ki Sára Botond főispán egy keddi nyilatkozatában.

Szerinte a fővárosi költségvetési rendelet jogszabályellenes, mivel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó jogszabályok nem Alaptörvény-ellenesek. Közölte, hogy a büdzsé közgazdaságilag nem megalapozott, többek közt azért, mert olyan 100 milliárd forintos bevétellel tervez, amely nem fog realizálódni. Ezeknek a pénzeknek a beérkezését olyan perek kimenetelétől teszi függővé, amelyek nagy valószínűséggel nem fognak megtörténni, és amelyekben a főváros nem lesz pernyertes. Mindez pénzügyileg instabillá teszi a város működését, és veszélyezteti a közszolgáltatások ellátását - mondta. Mint fogalmazott,

„Budapesttel, a nemzet fővárosával nem lehet hazardírozni és a budapestiek életével, a mindennapi életével, ami itt a városban történik, nem lehet játszani”.

Sára Botond jelezte, éppen ezért a szükséges jogi lépéseket - ahogy tavaly - idén is meg fogják tenni. „Törvényességi felhívással fogunk élni a fővárosi közgyűlés felé és arra fogjuk utasítani a főpolgármestert és a Tisza Pártot, amelyik megszavazta ezt a költségvetést, hogy gondolják újra. Tegyék egyensúlyossá a költségvetést vagy a kiadások csökkentésével vagy olyan bevételek megjelölésével, amelyek valósak” - fogalmazott Sára Botond.