Tévesen vont le pénzt az OTP egyes ügyfelek készpénzfelvételénél

OTP;OTP Bank;technikai hiba;készpénzfelvétel;

2026-01-27 17:40:00 CET

A pénzintézet szerint egy technikai hiba állt a háttérben. A rendszer működése azóta helyreállt, az érintetteket kompenzálják és elnézést kértek az okozott kellemetlenségért.

Egy technikai probléma miatt a 2026. január 26-án indított készpénzfelvételek esetében előfordulhatott, hogy az OTP Bank ATM-jei olyan kártyák esetében is felszámoltak ATM-használati díjat, amelyek esetében ez nem volt indokolt – ez a figyelmeztetés fogadta kedden a pénzintézet telefonos applikációját megnyitó felhasználókat.

Hogy pontosan hány ügyfél volt érintett, azt az OTP nem részletezte, azonban a tájékoztatás szerint a rendszer működése azóta helyreállt. „A tévesen levont díjakat automatikusan visszautaljuk az érintettek számlájára. Az okozott kellemetlenségért az érintettek elnézését kérjük” – írták.