Megártott a túl nagy siker, egy Pest megyei kivitelező központi leállításra hivatkozva mondta le többeknek az ingyenes lakossági padlásfödém-szigetelést

Annak ellenére, hogy a program állítólag még fut.

A tervezett kezdés előtt néhány órával mondták le az aznapra ígért ingyenes padlásfödém-szigetelést egy Pest megyei településen tegnap egy olvasónknak, aki szerint nem ő járt egyedül pórul a környéken. A háttérben kapacitási és elszámolási okok állnak – derül ki az érintett piaci szereplők magyarázataiból.

Mint azt Tibor Dávid, a Masterplast tulajdonosa, az ÉVOSZ alelnöke lapunknak elmondta: néhány piaci szereplő nagy mennyiségű szigetelési munkát végzett el, és a vártnál korábban teljesítette az általa leszerződött HEM (Hivatalos Energia Megtakarítás) kvótát. Az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) sikerprogram, amiben most összesen több mint 100 ezer lakás érintett. Éppen a sikerességéből adódóan előfordulhatnak kivitelezői átütemezések - tette hozzá a szigetelőanyag gyártó cég vezére, mondván, vannak olyanok, akik túlfutottak a szerződött mennyiségeken. Ilyenkor egyes munkákat későbbre halasztanak, ami a lakosság felé félreérthető módon úgy jelenik meg, mintha leállt volna a program. Az érintett családok számára, ez különösen kellemetlen, hiszen az idei rendkívül hideg téli napokon minden megtakarított energia, minden szigetelés kiemelt jelentőségű.

Juhász Attila, az Újház Zrt. elnöke és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke is megerősítette, hogy tavaly az utolsó negyedévtől rendkívüli módon felgyorsult a program. A nagy energiaszolgáltatók emiatt gyorsan teljesítették az éves kötelezettségeiket, és előfordulhat, hogy a szigetelés ütemét lassítani kell. Fontos, hogy nem beszélünk leállításról, hanem inkább időszakos átütemezésről - hangsúlyozta.

A szakma abban bízik, hogy a program hosszú távon is folytatódhat - hangsúlyozta Koji László, az ÉVOSZ elnöke, mert egy olyan „mindenki nyer” konstrukcióról beszélünk, amelynek haszonélvezője a lakosság, valamint a teljes építőipari ellátási lánc, az építőanyag-gyártók, az építőanyag-kereskedők és az építőipari kivitelezők is. Ez a lánc ebben a programban több ezer embernek biztosít folyamatos munkát és megélhetést, ráadásul éppen abban az időszakban, amikor az építőipar a téli, hideg hónapok miatt a leginkább kiszolgáltatott helyzetben van. Hosszabb távon az állam számára is egyértelműen pozitív a mérleg, hiszen a programhoz kapcsolódó munkavállalói bérek és közterhek, illetve a kivitelezési szolgáltatások Áfa bevételei a költségvetési egyenleget is javítják. Emellett a korszerűsítések érdemben mérséklik az ország energia kitettségét, hiszen ezeknél az épületeknél jellemzően akár 25–30 százalékos energiamegtakarítás is elérhető. Koji kiemelte: a program megvalósításához rendelkezésre áll a szükséges kivitelezői és építőanyag-kapacitás. A gyakorlatban az egyik legnagyobb kihívás nem is a kivitelezés, hanem az, hogy egy ingyenes szolgáltatás esetében a lakosság felé hitelesen és meggyőzően igazolni tudják a program valóságát és biztonságát. Ebben rendkívül pozitív szerepet játszott, hogy több száz, jellemzően kisebb vidéki önkormányzat és polgármester nyíltan a program mellé állt, ezzel is erősítve a bizalmat és gyorsítva a megvalósítást - jelezte az ÉVOSZ elnöke.

Az ügyben megkerestük az Építési és Közlekedési Minisztériumot, valamint a program legnagyobb megrendelőjét, az MVM-et is, azt tudakolva, hogy időarányosan hol tart a program és mire számíthatnak azok, akik a szigetelésre jelentkeztek vagy már konkrét időpontra várnak. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk válaszokat.

Amiről szó van

Az EKR – Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer - arra kötelezi a nagy energiaszolgáltatókat (áram-, gáz-, távhőcégeket), hogy meghatározott mennyiségű energiamegtakarítást érjenek el a fogyasztóknál. Ezt jellemzően lakossági energiahatékonysági programok finanszírozásával teljesítik – például ingyenes padlásfödém-szigetelés, nyílászárócsere vagy fűtéskorszerűsítés révén. A HEM – Hitelesített Energiamegtakarítás - annak a hivatalosan elszámolható energiaspórolásnak a mértékegysége, amelyet egy-egy beruházás eredményez. Például egy szigetelés után kiszámolják, hogy mennyi energiát takarít meg egy adott ingatlan a következő években, és ezt HEM-ben rögzítik. Az energiacégeknek előre meghatározott mennyiségű HEM-et kell teljesíteniük, különben bírságot fizetnek.

„Igen, leálltunk”

Az ingyenes födémszigetelések azért álltak le, mert az ebből származó HEM-ek jelenlegi piaci ára még a költségeket se fedezi – igazolta vissza információinkat egy kivitelező. A cég a kedvező értékesítési hírek hatására tavaly ősszel-télen több ezer födémet szigetelt le a tulajdonosoknak ingyen, amelyek HEM-jein viszont csak a befektetett energiát és tőkét megtérítő áron hajlandók túladni. Az áresést azzal indokolják, hogy a piac kétharmadát képviselő, korábban gigajoule-onként 18 ezer forintot ígérő, állami MVM január első napjaiban partnereinek a 2025-ös HEM-ek iránti igényei megszűntét jelezte, 2026-ra pedig még nem indul érdemi felvásárlás. Ráadásul a kormány korábbi ígéretei ellenére a HEM-árak is mind átláthatatlanabb kereskedelmi kapcsolatokon alakulnak. A szokásos első negyedévi tőzsdei forduló is elmaradhat. Ha valaki 8 ezer forintért is hajlandó megválni HEM-jeitől, kizárt, hogy ahhoz szabályosan, leadózva, megfelelő kivitelezés útján jutott: a kormányzati ígéretekkel szemben a piacon talán még a 2024-es hőskorszaknál is elterjedtebb a kontármunka és a kizárólag HEM-előállítását célzó kamukivitelezés is – vélekedett forrásunk. Az ellenőrzés hatékonyságát minisztériumi-hatósági személyi változások is ronthatták – tették hozzá mások.