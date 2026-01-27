32-32-es döntetlent játszott Svédországgal a magyar férfi kézilabda-válogatott

Svédország;magyar férfi kézilabda-válogatott;férfi kézilabda Eb;

2026-01-27 22:22:00 CET

Chema Rodríguez Már biztosan nem juthat a legjobb nyolc közé.

A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-32-es döntetlent játszott a társházigazda Svédországgal az Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában, kedden Malmőben, így már biztosan nem juthat a legjobb nyolc közé.

A mezőny legeredményesebb játékosa Felix Claar volt tíz góllal. Magyar részről Imre Bence és Rosta Miklós nyolc-nyolc találattal, Palasics Kristóf kilenc védéssel zárt.

A magyarok két győzelemmel és egy vereséggel zártak a csoportkörben, ahonnan pont nélkül jutottak tovább. A középdöntőben 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal, 35-32-re kikaptak Szlovéniától, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárják szereplésüket, mivel az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthatnak tovább, és nem érhetik el céljukat, a nyolc közé kerülést.