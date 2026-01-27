Chema Rodríguez Már biztosan nem juthat a legjobb nyolc közé.
Tucatnyi év után szerepelhetnek újra ötkarikás játékokon, a tatabányai kvartettből két együttes álmai válnak valóra.
A március 14. és 17. között sorra kerülő viadalon az első kettőben kell végeznie a csapatnak.
A sokat hibázó magyar csapat 30-29-re kikapott az osztrákoktól az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, csütörtökön Kölnben.
Utolsó meccsüket a hetedik helyért játsszák vasárnap 13 órától Egyiptommal.
A göteborgi középdöntő-csoport utolsó mérkőzésén a társházigazda, Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes Svédország 32-30-ra legyőzte Portugáliát.
Bóka Bendegúz, Rosta Miklós és Bodó Richárd egyaránt hét góllal járult hozzá a sikerhez.
Pénteken 18 órától Brazília, vasárnap 20.30-tól pedig a Zöld-foki Köztársaság lesz az ellenfelük.
A magyar férfi kézilabda-válogatott 27-20-ra kikapott Portugáliától az olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában.
A magyar csapat 31-30-ra kikapott Izland válogatottjától a részben hazai rendezésű kézilabda Eb-n, és ezzel búcsúzott a tornától, meg az eseményre felhúzott gigaarénától.
A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége március elején dönt arról, hogy folytathatja-e a munkát a férfiválogatott élén a két tréner, Csoknyai István és Vladan Matics.
Elszaladt mellettünk a világ: Éles József szerint több más tényező mellett gyorsaság, lövőtechnika és kondíció terén is elmaradnak a magyar férfi kézilabdázók a nemzetközi elittől.
Az északiaktól szerdán 35-26-ra kikapó magyar férfi kézilabda-válogatott lemaradt az ötkarikás kvalifikációval kecsegtető helyosztóról.
Mikler Roland és Székely Márton személyében két kiváló kapusa van a vb-n szereplő férfi kézilabda-válogatottnak, Szathmári János dönti el, hogy melyikük kap bizalmat.
A magyar férfi kézilabda-válogatott a középdöntőben folytatja szereplését a dán-német közös rendezésű világbajnokságon: szombaton Dánia, vasárnap Tunézia lesz az ellenfél.
A dán-német közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokság csütörtökön elkezdődött, de magyar szempontból péntekre marad a rajt: Lékai Mátéék Argentína ellen lépnek pályára.
Csütörtökön a társházigazda Németország Dél-Korea elleni mérkőzésével kezdődik (18.15, tv: M4 Sport), majd a másik rendező, Dánia Chile elleni párharcával folytatódik (20.15, tv: M4 Sport) a férfi kézilabda-világbajnokság.
Nem biztos, hogy 201 szerepléssel véget ért Nagy László válogatott pályafutása: a klasszis kézilabdázó elutazik a csapattal a csütörtökön kezdődő vb-re, s készen áll arra, hogy pályára lépjen.
Mint ismert, júliustól szakmája egyik legelismertebb szakvezetője, a Bajnokok Ligája-győztes Ljubomir Vranjes veszi át a Telekom Veszprém és a magyar férfi kézilabda-válogatott irányítását. A pillanatnyilag még a Flensburg-Handewitt felkészítéséért felelő tréner nehéz döntésről beszélt a Veszprémbe igazolásával kapcsolatban.
A magyar férfi kézilabda-válogatott szerdán megkezdte a felkészülést a januári, franciaországi világbajnokságra.
Gyenge teljesítménnyel, de elszántan küzdve, a hajrában fordított a magyar férfi kézilabda-válogatott a Hollandia elleni idegenbeli Európa-bajnoki selejtezőn, és rendkívül izgalmas hajrá után nyert 28-27-re.
Xavi Sabaté, a magyar férfi válogatott szövetségi kapitánya kihirdette bő keretét a november 2-i Lettország, valamint a november 6-i Hollandia elleni Eb-selejtezőkre.
A magyar férfi kézilabda-válogatott is Franciaországba szeretne eljutni, igaz nem Eb-re, hanem világbajnokságra. Xavi Sabaté fiai megtették az első lépést: a selejtező odavágóján idegenben győzték le Szerbiát.
Klubcsapatot össze lehet vásárolni, de válogatottat nem. Ezt az állítást igazolta az állítást a magyar férfi kézilabda-válogatott gyatra teljesítménye az Európa-bajnokságon. Hiába vannak a csapatsportokban kiváló együtteseink, amelyek nemzetközi szinten is remekül megállják a helyüket, ezek elsősorban a külföldiekre épülnek. A látványsportokba (futball, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, vízilabda) dől a pénz, a Nemzetgazdasági Minisztérium 64-69 milliárdra becsüli a tao-pénzek idei összegét, de ez a hatalmas összeg nem mindig tükröződik a teljesítményen. Azt vizsgáltuk, hogy kirakatcsapataink mekkora összegből gazdálkodhatnak, s mennyire épülnek a külföldiekre.
A lengyelországi Európa-bajnokság zárónapján tartott sorsolásán kiderült, hogy Szerbiával találkozik a magyar férfi kézilabda-válogatott a jövő évi világbajnokság júniusi selejtezőjében.
A magyar férfi kézilabda-válogatott sima, 22-14-es vereséget szenvedett Svédországtól a lengyelországi Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó mérkőzésén, ezzel eldőlt: a női válogatott után a férfiak sem jutottak ki a riói olimpiára.
Sorozatban elszenvedett három vereséggel futott neki az Európa-bajnoki középdöntő második meccsének a magyar férfi kézilabda-válogatott, s azt sem volt túlságosan jó előjel, hogy a rivális spanyoloknak nagyon kellett a győzelem az elődöntős álmaik dédelgetéséhez. Fájdalom, össze is jött (31-29 lett a vége), magyarán, igazolódott a papírforma, pedig sokáig egészen másként festett a találkozó.
Bőven lesz még munkája Talant Dujshebaev szövetségi kapitánynak, ha eredményes magyar férfi kézilabda-válogatottat szeretne kialakítani. Ugyanis csapata a hétvégén az oviedói nemzetközi tornán három meccsből hármat veszített el úgy, hogy a végjátékban, mindhárom esetben csődöt mondott.