Külföldiekre épülő kirakatcsapatok

Klubcsapatot össze lehet vásárolni, de válogatottat nem. Ezt az állítást igazolta az állítást a magyar férfi kézilabda-válogatott gyatra teljesítménye az Európa-bajnokságon. Hiába vannak a csapatsportokban kiváló együtteseink, amelyek nemzetközi szinten is remekül megállják a helyüket, ezek elsősorban a külföldiekre épülnek. A látványsportokba (futball, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, vízilabda) dől a pénz, a Nemzetgazdasági Minisztérium 64-69 milliárdra becsüli a tao-pénzek idei összegét, de ez a hatalmas összeg nem mindig tükröződik a teljesítményen. Azt vizsgáltuk, hogy kirakatcsapataink mekkora összegből gazdálkodhatnak, s mennyire épülnek a külföldiekre.