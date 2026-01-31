Kakuk Móni: Tudod-e, kik sétálnak?

Tudod-e, kik sétálnak az ártérben közvetlenül egy áztató eső után,
amikor láppá változik fél óráig az őz taposta ösvény?
Tudod-e, kik sétálnak vasárnap délben a kopott, törött járdákon szorító cipőben,
tárca nélkül, mint egy fösvény?
Tudod-e, kik sétálnak a dermesztő szélben, leszakadt gombú kabátban,
amikor éppen a foci EB várva várt döntője folyik?
Tudod-e, kik sétálnak karácsony másnapján, külterületen,
ahol a lakatlan tanya oldala a kiszáradt kútra omlik?
Tudod-e, kik sétálnak a lakásukban fel-alá mankóval, törött sípcsonttal,
a születésnapjukon epekedve várva azt, ki nem jön el?
Tudod-e, kik sétálnak saját életüknek cellái között,
mint a rabok a börtön udvarán, és észreveszed-e, ha nem köszönnek el?