Kakuk Móni: Tudod-e, kik sétálnak?

vers;séta;magány;

2026-01-31 08:00:00 CET

Tudod-e, kik sétálnak az ártérben közvetlenül egy áztató eső után,

amikor láppá változik fél óráig az őz taposta ösvény?

Tudod-e, kik sétálnak vasárnap délben a kopott, törött járdákon szorító cipőben,

tárca nélkül, mint egy fösvény?

Tudod-e, kik sétálnak a dermesztő szélben, leszakadt gombú kabátban,

amikor éppen a foci EB várva várt döntője folyik?

Tudod-e, kik sétálnak karácsony másnapján, külterületen,

ahol a lakatlan tanya oldala a kiszáradt kútra omlik?

Tudod-e, kik sétálnak a lakásukban fel-alá mankóval, törött sípcsonttal,

a születésnapjukon epekedve várva azt, ki nem jön el?

Tudod-e, kik sétálnak saját életüknek cellái között,

mint a rabok a börtön udvarán, és észreveszed-e, ha nem köszönnek el?