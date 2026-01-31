Elena Fischer: Paradise Garden (részlet a regényből)

regény;apaság;gyerekkor;

A Paradise Garden egy 14 éves lány, Billie (Erzsébet) és anyja, Marika életét követi nyomon egy német nagyváros szegényes lakótelepén. Amikor egy tragédia következtében Billie egyedül marad, útra kel, hogy megtalálja az apját, és választ kapjon a múltját érintő kérdésekre. A regény érzékenyen mutatja be az anyaság, a gyermekkori trauma és a társadalmi egyenlőtlenségek témáit, miközben a főhős kutakodása és útja tulajdonképp az identitás és gyökerek iránti vágy metaforája. Részlet a magyarul a Helikon Kiadó gondozásában februárban megjelenő regényből.

Néhány nappal később anyu kivett egy szabadnapot. Ez volt az egyik jó dolog. A másik pedig az, hogy új hónapot kezdtünk. Egy új hónap olyan, akár egy új élet. Anyám minden hó elején nekiveselkedett, hogy bepótoljuk a hó végét. Ilyenkor mindig azt mondta: – Csináljunk valamit!

Halk nyikorgást észleltem a nappaliból. Anyu éppen akkor ébredezett. Ide-oda forgolódott a böhöm nagy gumimatracon. Esténként mindig belepumpált valamennyi levegőt, reggel pedig kinyomogatta, hogy összehajtsa, és bedugja a dívány mögé.

Aztán hallgattam, ahogyan mezítláb szaladgál a konyhában fel és alá. Vizet töltött a vízforralóba, kinyitotta a sütőt, elővett egy tepsit, majd visszadugta, aztán becsukta a sütőt.

Én csak feküdtem az ágyban, és a nyaralásunkról ábrándoztam. Az utóbbi napokban fotókat hasonlítgattam össze az Északi-tengerről és Franciaországról. Naná, hogy hoztam egy katalógust az Északi-tengerről is! Amikor megjöttem vele, anyám csak a szemöldökét húzta fel, de amúgy nem szólt semmit.

Ezután azonban furcsa dolog történt. Minél hosszabban nézegettem a franciaországi képeket, annál halványabbak lettek az északi-tengeres fotók. Minél tovább meredtem a végtelen, pálmákkal szegett sétányokra, a tarka óvárosokra, az óriási jachtokra a kikötőkben és a csokis crêpe-ekre, annál nagyobb kedvem támadt Franciaországba utazni. A végén már abban sem voltam biztos, hogy nyaralásnak számít-e, ha Németországban maradunk.

És amikor anyu a szobámba lépett meleg croissant-nal és tejeskávéval, már egészen meggyőztem magam.

– Látod, ez Franciaországban ezerszer jobban ízlene! – mondta.

– Oké, menjünk Franciaországba! – vágtam rá teli szájjal.

Ő pedig egy röpke táncot lejtve meghajolt, és így szólt: – Merci, Madame!

Szerintem ez volt az összes, amit franciául tudott, már a croissant-on és a crêpe-en kívül.

Aztán azt mondta: – Csináljunk valamit! Menjünk be a városba, és keressünk neked új ruhát.

A Nissant egy mélygarázsban parkoltuk le, a folyó mellett. Igaz, onnan tíz perc volt még a városba jutni, de megérte, így volt a legolcsóbb. Legalább végigsétálhattunk a folyó mentén.

A folyó két részre osztotta a városunkat. A mi oldalunkon volt egy terület, ahol grillezni lehetett. Meleg időben összegyűltek ott a nagycsaládok. Ezek annyira nagy családok voltak, hogy sohasem lehetett tudni, ki kinek az apja, a nagybátyja, a testvére vagy az unokahúga. De ennek igazából semmi jelentősége nem volt, hiszen mindenki tartozott valakihez. A nők színes plédeken ültek, a férfiak meg golyósportokat játszottak vagy frizbiztek. Később pedig a bazi nagy nyársakat forgatták a grill felett. A gyerekek tomboltak körülöttük, olykor jól össze is vesztek. De aztán csak találtak valakit, akivel játszani lehetett.

Néha Leával suli után mi is lehemperedtünk a fűbe a folyónál. Lea volt a legjobb barátnőm. Feküdtünk együtt a parton, és csináltuk a házit. Legalábbis én a házit csináltam, mialatt Lea a járókelők öltözetét kommentálta. Rendesen megőrült a ruhákért. Az ő ruhái olyanok voltak, mintha elég pénze lett volna elrepülni a tengerpartra, mégpedig első osztályon; háromfogásos menüt rendelni, anélkül hogy éhes lenne; vagy shoppingolni menni, mielőtt a régi cuccok tönkremennének.

Amikor a centrumba értünk, rögtön megcéloztam a turkálót, de anyám megragadta a karomat.

– Nem, ma valami vadonatújat veszünk neked.

– De… – szólaltam volna meg, amikor az ujját a számra nyomta.

Így történt, hogy az egész délutánt egy próbafülkében töltöttem a város legnagyobb áruházában. Anyu egymás után hozta be nekem a ruhákat. Az összeset felpróbáltam, de mindegyikben hülyén éreztem magam. Semmi kedvem nem volt a virágmintás lilához, sem a színes csíkoshoz.

– Nem baj. Keresünk tovább – jelentette ki.

De végül nem volt rá szükség.

A nekem való ruha nem ezek között lógott, hanem a farmeroknál rejtőzött el. Rögtön tudtam, hogy megtaláltam az igazit. Mintha rá lett volna írva a nevem. Citromsárga volt, és annyira jól állt, mintha rám öntötték volna. A pántjai kétujjnyi vastagok és dupla rétegűek voltak, állítható hosszal. És a legjobb, hogy a gombjai napraforgót mintáztak.

– Na, mit gondolsz? – kérdeztem, előbukkanva a próbafülkéből.

– Ó, azok a gombok! – mondta. – Csodásak! Porcelánból vannak?

Nagyon szerette a napraforgókat. Ezerszámra nőttek a lakótömbünk közelében. Néha, amikor vigaszra vágyott, így szólt: – Hé, Billie, menjünk ki a napraforgók közé! – Ilyenkor addig maradtunk, amíg a sárga szirmok meg nem fürödtek a lemenő nap fényében. – Milyen okosak. Mindig a fény felé fordulnak – mondta anyám. Sohasem vágott volna le egyetlenegyet sem, hogy azután vázába állítsa. – Az erőszaknak sok arca van. Ebből az egyik: virágot letépni.

Az eladónő rózsaszínű selyempapírba csomagolta a ruhát, azután betette egy fehér kartondobozba. Végül az egészet egy fehér zacskóba dugta. Abban a pillanatban tudtam, hogy sohasem dobom majd el a csomagolást.

Kéz a kézben hagytuk el anyámmal az áruházat. Sétáltunk a napon, és megkérdezte, hogy szeretnék-e egy fagyit. Betértünk a Veneziába, ahol Paradise Gardent rendeltem, a cukrászda legnagyobb fagylaltkelyhét.

– Hiszen te nem is eszel, hanem festesz! – nevetett anyu, miközben összekevertem az epret a maracujával és a kókusszal, és az új ízt flamingónak neveztem el.

Miután a nyúlós masszát felszörcsögtem a szívószállal, anya kikérte a számlát. Nagyvonalú borravalót adott. Aztán így szólt:

– Ma leugrunk a tízméteres toronyról a medencébe. Ez a mi napunk!

Jól ismertem ezt a pillantását. Úgy nézett ilyenkor, mint aki saját magától is meglepődik. A spontaneitás anyám számára az volt, mint más embereknek a rutin: biztonságot nyújtott neki.

Gyakran álmodtam éjszakánként az ugrásról. De mindannyiszor felröppentem, mielőtt a vízbe zuhantam volna. Amikor felriadtam, a szívem őrülten kalapált a mellemben.

Röviddel a strandra érkezésünk előtt nekiállt esni, és dörgött is a távolban. A jegyeladó nő nem akart minket beengedni, azzal a dumával, hogy strandzárás előtt egy órával már nincsen jegykiadás. Így károgott a rácsos ablak mögül, vastag ujjait, pirosra lakkozott körmét és az olcsó gyűrűit az asztallapon támasztva. Mellette a cigarettája. Nyitva volt a doboz, és egy szál kikandikált belőle. Biztosan bagószünetre készült.

– Be is lóghatunk – súgtam anyám fülébe, aki megrázta a fejét, és csettintett a nyelvével, mint mindig, amikor valami hülyeséget mondtam. Majd odafordult a jegyeladóhoz:

– Ez a fiatal hölgy – mutatott rám – szeretne valamit elintézni. És még van… – pislantott jelentőségteljesen a karórájára – még van hatvankét perc a zárásig. – Azzal összefonta a karját maga előtt. Kis termete ellenére a jelenet hatásos volt.

Néhány úszót leszámítva nem sokan maradtak. Letettük a fűbe a táskánkat, és levetkőztünk alsóneműig. Szerencsére anyámon normális fehérnemű volt, nem pedig egy az ún. találkám-van-muszáj-dögösen-kinéznem-bugyijai közül.

Ő ugrott először. A deszka végéhez sétált, előrenézett, és egy pillanatig mozdulatlanul állt. Majd magasra nyújtotta a karját, mint aki meg akarja érinteni az eget az ujjaival, és összeillesztette a két tenyerét. A teste íjként megfeszült, azután szinte hangtalanul a vízbe vetette magát. Hibátlan fejest ugrott.

– Most te jössz! – nevetett, miután felhúzta magát a medence szélére, és kinyomkodta a vizet a hajából. – Nem az számít, hogy szép-e az ugrás, hanem hogy meg merted tenni!

Anyám mindig mindenhez megtalálta a megfelelő szavakat.

Felmásztam a fémlétrán. Anyám egyre kisebb lett, a kék felület pedig egyre fenyegetőbb. Azt képzeltem, hogy a torony egy sziklaszirt, az úszómedence pedig a tenger. Én meg sellő vagyok, akinek a tenger az otthona.

Azután elugrottam. Amikor remegő lábakkal felbuktam a víz alól, anyám egy apró csomagot vett elő a táskájából. – A legbátrabb lánynak, akit ismerek – mondta. Végigsimítottam a kezem a csomagolópapíron. Recsegett-ropogott. A belseje egy piros fürdőruhát rejtett. Az elején egy cápauszony díszelgett, ami alá az volt odaírva, hogy BEWARE OF THE SHARK! Ez volt életem legkúlabb fürdőruhája, amit valaha láttam.

– Ezt meg honnan szerváltad? – kérdeztem anyutól meglepetten.

Vigyorogva válaszolt: – Az áruházból. Olyan sokáig próbálgattad a ruhákat, hogy közben vagy tíz dolgot meg tudtam volna venni.

Megöleltem.

– És honnan tudtad, hogy le fogok ugrani?

Megvonta a vállát. – Az anyád vagyok.

Ez volt a legjobb nem-szülinapi ajándékom, amit valaha ­kaptam.

Otthon arra vártunk, hogy hozzánk is elérjen a vihar, de hiá­ba. Kitártuk a lakásajtót és az összes ablakot. Azt reméltük, hátha bejön egy friss fuvallat, de maradt a fojtogató hőség. Majd hirtelen leszakadt az ég, és a víz csak úgy párolgott a talajról meg a fák leveléről.

Anyámmal ültünk a kanapén, és görögdinnyét ettünk.

A kanapé volt a kedvenc helyünk. Még évekkel ezelőtt hozta haza egy lomtalanításból. Ahmed segített neki elcipelni, és tőle kapta a kárpittisztító ötletét is. Ő az imaszőnyegeihez használta, amelyek a lakásunk előtt száradtak a napon, anyám pedig a kék bársonyhuzatot tisztította meg vele, ami néhány helyen eléggé foltos volt.

Bizonyos értelemben mágikus tulajdonságokkal rendelkezett a kanapé. Erről mindvégig meg voltam győződve. Szóra bírta anyut is. Alig tudtam valamit a múltjáról. Még azt sem tudtam, hogy ki volt az apám. Néha azonban mégis megtudtam ezt-azt.

Például hogy anyám Budapesttől nem messze nőtt fel, a házukat az apja saját kezűleg építette.

Három gyerekszoba volt benne, de csak egyet használtak belőle. A másik kettőt anyu leendő testvéreinek szánták.

– Sohasem jöttek világra. Mindig meghaltak előtte.

– Miért? – kérdeztem.

– Nem tudom.

A ház mellett kert volt, hátul istállók. Kisgyerekként anyám macskákkal, tyúkokkal és kecskékkel játszott. A szobámban lóg róla egy kép a falon, amint egy hatalmas disznón ül, és a kamerába nevet. Annak idején sok tennivaló akadt, de már apa nélkül. Őt a rák ragadta el anyámtól, hónapról hónapra egyre rosszabbodott az állapota. Anyu tízévesen az apja ágya mellett ült, és a kezét fogta.

– A bőre szinte áttetsző volt – mesélte.

Meg kellett ígérnie neki, hogy egyedül is boldogulni fog.

És még azon a napon meg is halt.

– Mi volt a legrosszabb azután, amikor már nem volt apukád? – kérdeztem.

– Együtt élni az anyámmal – felelte tömören. – Gyorsabban járt a keze, mint a szája.

Azt gondoltam, biztosan ez az oka annak, hogy még sohasem jártunk Magyarországon.

Horváth Eve fordítása