Soós Gábor versei

kártyajáték;plakátrongálás;versek;Pink Floyd;

2026-01-31 08:00:00 CET

rablórömi; honnan hová; plakátragasztók; tehetetlenség

rablórömi

nem stimmeltek a sorok,

átszámoltuk a lapokat.

a káró bubira gyanakodtam,

te rávágtad: pikk dáma.



üres papírra cseréltük,

mintha nem lenne baj,

de néhány osztás után

koszos lett az is.



felváltva kerestük a hiányzót,

remegő kézzel kevertél,

féltem, széthullik minden.

végül egy nap bevallottad:

a joker végig nálad volt.



nem kártyáztunk többet.

a gyerekek néha előveszik,

– ezt már levélben írtad –,

később nagylelkűen

elküldted velük.



évek múlva hívtál újra,

képzeljem, meglett a lap,

a könyvszekrény mögött.

neked nem kell,

szívesen visszaadnád.



pedig pontosan tudtad,

rég kidobtam a paklit.

honnan hová

félig ledőlt fal mellett osonok

nem emlékszem honnan hová



a pink floyd jár az eszemben

melyik tégla lehetsz te

melyik én

ki rombolt le minket



négykézlábra ereszkedem –

visszafordul az evolúció



a sarkon túl bunkósbottal vár

az évtized amit gyerekként

életem végének hittem



mert még hittem valamiben

ahogy benned is

plakátragasztók

éveken át az volt a b terv

hogy plakátragasztónak állok

irigyeltem őket

ahogyan a pislákoló sárga fényben

szentjánosbogárként

bukkantak fel a semmiből

levegőtlenre simított titkaikat

ragasztották estéről estére

előtte sűrű enyvet kentek a falakra

legalább másnap reggelig

ne szaggathassa le senki a jövőt



egy ideje már nem szeretnék plakátragasztó lenni

ugyanazt szabni ragasztani simítani

penészes falakra

teljes sötétségben

tehetetlenség

mégis, mit tehetnék abban az ügyben,

hogy elkerüljem a halálomat?

ostobaság megváltásra várni,

ha az ördög törzsvendég,

részletben, sejtben egyaránt.

mézéles borotvapengéjével

életem fonalát nyiszálja,

szavaiból kihallatszik

a diabétesz kettő.



bajaimat szavalom az orvosomnak:

elég lesz egy is – legyint felém –,

válassza ki a legkedvesebbet!



miért nem mindjárt azt kéri:

szívemből mondjam meg,

melyik hallatán fogna el

a borzongás, ami az első csóknál

gurult át a számra, mert rájöttem,

ilyen fűszer sehol sem kapható.



és mi mást felelhetnék?

ami régen erősebbé tett,

majd csak megöl valahogy.