kártyajáték;plakátrongálás;versek;Pink Floyd;

Soós Gábor versei

rablórömi; honnan hová; plakátragasztók; tehetetlenség

rablórömi

nem stimmeltek a sorok,
átszámoltuk a lapokat.
a káró bubira gyanakodtam,
te rávágtad: pikk dáma.

üres papírra cseréltük,
mintha nem lenne baj,
de néhány osztás után
koszos lett az is.

felváltva kerestük a hiányzót,
remegő kézzel kevertél,
féltem, széthullik minden.
végül egy nap bevallottad:
a joker végig nálad volt.

nem kártyáztunk többet.
a gyerekek néha előveszik,
– ezt már levélben írtad –,
később nagylelkűen
elküldted velük.

évek múlva hívtál újra,
képzeljem, meglett a lap,
a könyvszekrény mögött.
neked nem kell,
szívesen visszaadnád.

pedig pontosan tudtad,
rég kidobtam a paklit.

honnan hová

félig ledőlt fal mellett osonok
nem emlékszem honnan hová

a pink floyd jár az eszemben
melyik tégla lehetsz te
melyik én
ki rombolt le minket

négykézlábra ereszkedem –
visszafordul az evolúció

a sarkon túl bunkósbottal vár
az évtized amit gyerekként
életem végének hittem

mert még hittem valamiben
ahogy benned is

plakátragasztók

éveken át az volt a b terv
hogy plakátragasztónak állok
irigyeltem őket
ahogyan a pislákoló sárga fényben
szentjánosbogárként
bukkantak fel a semmiből
levegőtlenre simított titkaikat
ragasztották estéről estére
előtte sűrű enyvet kentek a falakra
legalább másnap reggelig
ne szaggathassa le senki a jövőt

egy ideje már nem szeretnék plakátragasztó lenni
ugyanazt szabni ragasztani simítani
penészes falakra
teljes sötétségben

tehetetlenség

mégis, mit tehetnék abban az ügyben,
hogy elkerüljem a halálomat?
ostobaság megváltásra várni,
ha az ördög törzsvendég,
részletben, sejtben egyaránt.
mézéles borotvapengéjével
életem fonalát nyiszálja,
szavaiból kihallatszik
a diabétesz kettő.

bajaimat szavalom az orvosomnak:
elég lesz egy is – legyint felém –,
válassza ki a legkedvesebbet!

miért nem mindjárt azt kéri:
szívemből mondjam meg,
melyik hallatán fogna el
a borzongás, ami az első csóknál
gurult át a számra, mert rájöttem,
ilyen fűszer sehol sem kapható.

és mi mást felelhetnék?
ami régen erősebbé tett,
majd csak megöl valahogy.