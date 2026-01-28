Orosz pizzalánc érkezik Magyarországra

pizza;terjeszkedés;gyorsétterem;orosz cég;

2026-01-28 09:42:00 CET

A Dodo Pizza a szomszédos országok, köztük Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia után nálunk is terjeszkedik, a tervek szerint tíz éven belül 30 éttermet is nyithat országszerte.

A világ tíz legnagyobb pizzérialáncának egyike, az orosz alapítású Dodo Pizza Magyarországot választotta következő európai terjeszkedési célpontjául. A Pizza Me-vel kötött mesterfranchise-megállapodás keretében az első három évben 10, hosszabb távon pedig akár 30 éttermet is nyithatnak az országban – számol be a cég sajtóközleménye alapján a 24.hu.

A lap szerint az 5 évvel ezelőtt, Moszkvában alapított Dodo Pizza ma már több mint 1300 éttermet üzemeltet világszerte. A cég Európában, Ázsiában, Afrikában és a Közel-Keleten, összesen 26 különböző államban van jelen, és a szomszédos országok – Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia – után hamarosan Magyarországon is terjeszkedésbe kezdhet.

Mint írják, a cég azzal indokolta a terjeszkedést, hogy Magyarország közel 10 millió lakosával és az ide látogató évi mintegy 15 millió turistával vonzó célpontnak számít a nemzetközi gyorsétteremláncok számára. A mesterfranchise-megállapodás értelmében az orosz alapítású cég az első három évben legalább 10 étterem megnyitását tervezi Magyarországon, míg a hosszabb távú cél akár 30 egység kialakítása tíz éven belül.