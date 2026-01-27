A Mol 1,4 milliárd eurót fizethet a NIS-ért

Szerbia;MOL;Gazprom;orosz szankciók;

2026-01-27 19:19:00 CET

A Mol 1,4 milliárd euróhoz – több mint ötszázmilliárd forinthoz - közeli összegért veheti meg a szerb NIS 56,15 százalékát az orosz Gazpromtól – értesült lapunk megbízható forrásból.

Ez megfelel az Erste olaj- és gázipari elemzője korábbi becslésének: Pletser Tamás szerint egy ilyen vételár emelné a Mol-papír értékét (értsd: kedvező), míg egy magasabb összeg kevéssé hatna az olajrészvényre. Ehhez képest Aleksandar Vucic szerb elnök a Telex sajtószemléje szerint hétfőn a szerb Blic TV-nek azt nyilatkozta, hogy a Mol 900 millió és 1 milliárd euró közötti összeget fizet. Utóbbi árszintet a szerb médiában Branislav Jorgic bróker a NIS száz százalékának 3,2 milliárd eurós könyv szerinti értékéből kiindulva dőreségnek nevezte.

A Gazprom-ellenes amerikai szankciók kikényszerítette ügyletet március végén zárhatják a felek, de a pancsovai finomító Washington ideiglenes engedélye nyomán február 20-ig ismét vehet nyersolajat. A Mol-papír tőzsdei értéke múlt pénteken megdöntött 19 éves csúcsát azóta is folyamatosan túlnövi.

A Molnál lapunk értesüléseit nem kívánták véleményezni.