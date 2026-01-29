Orbán Viktor barátai

magyar diplomácia;Zbigniew Ziobro;

A nemzetközi politikai élet nem feltétlenül baráti kapcsolatok melegágya, inkább kölcsönösen előnyös, vagy legalábbis elfogadható tárgyalások terepe. Ennek alapja az egymás megbecsülésén alapuló udvarias, "diplomatikus" stílus, szóban és írásban.

A magyar diplomácia az utóbbi években látványosan szakított ezzel a stílussal. Szijjártó külügyminiszter idén január elején behívta az uniós nagyköveteket, és jelezte, hogy nem fog eltűrni az áprilisi választások során semmiféle kritikát, okoskodást, különben "nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz" munkavégzésük során. Még erőteljesebbre sikerült Orbán nyilatkozata egy brüsszeli tanácskozás után: „Éjszakába nyúló, véres bicskázás eredménye, hogy nem veszünk részt Ukrajna támogatásában.

Csak megjegyezném, hogy a bicskázás nem harc, egy napon nem lehet említeni a szigorúan szabályozott fehér sporttal, a tőr- vagy a kardvívással. Csak lepusztult kocsmák mélyén űzik azok, akik sem ésszel, sem erővel nem bírnak győzedelmeskedni. Elő hát a rugós kést, és a bordái közé az ellenfélnek, akarom mondani: ellenségnek. Persze Orbán szerint a rendnek és jogi normáknak amúgy is lejárt az idejük, ahogy pártja legutóbbi kongresszusán mondta: – A liberális nemzetközi rend a szemünk előtt tört darabokra. A nemzetközi szerződések és szervezetek már nem irányadóak. Eljött a kétoldalú megállapodások, a személyes kapcsolatok, az érdekek és az erő kora.

A nemzetközi szerződések semmibe vételét jól mutatta, hogy Orbán 2025 végén befogadta Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi minisztert, akit huszonhat bűncselekménnyel vádolnak. Korábbi helyettese, Marcin Romanowski 2024-ben kapott menedékjogot Magyarországtól, és az érvényes elfogatóparancs ellenére most is itt tartózkodik. Ziobro nyolc évig volt Lengyelország legfőbb ügyésze és igazságügyminisztere. Ez idő alatt gyakorlatilag ellopta az Igazságügyi Alap pénzét. Ebbe az alapba fizették be a bűncselekmények elkövetőitől lefoglalt pénzeket és az áldozatoknak adták. Ziobro erre tette rá a kezét és pártja, a PiS embereire fordította. Ezt megelégelte Kaczyński pártelnök, aki nemcsak játssza a keresztényt, hanem komolyan is veszi többek között a ne lopj! parancsolatot. Felszólította Ziobrót, hogy hagyja abba a sikkasztást. Saját minisztériumának osztályvezetői is tiltakoztak tettei miatt. Miután nem hallgatott a jó szóra, az ügyészség vizsgálatot indított ellene komoly bizonyítékok alapján.

Waldemar Żurek jelenlegi lengyel igazságügyi miniszter interjút adott a Politicónak az ügy kapcsán. Kifejtette, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök leleplezi az uniós jog egy veszélyesen gyenge láncszemét, amely lehetővé teszi a populista kormányok számára, hogy megvédjék szövetségeseiket a börtöntől. „A menedékjogi döntés politikai döntés, nem pedig egy független bíróság ítélete, és megkerüli az európai elfogatóparancs szabályait.” Sikorski külügyminiszter úgy nyilatkozott: törvénytelen, hogy Orbán befogadta az európai elfogatóparancs hatálya alatt álló politikust. Ráadásul 2025. december 22-én bejelentettek egy olyan törvénymódosítást, melynek értelmében Magyarország nem köteles visszaszolgáltatni az ilyen személyeket azoknak az országoknak, ahol büntetőeljárás indult ellenük.

Ezzel a tettel Orbán végleg eljátszotta a lengyel-magyar barátságot, pedig korábban a politikai giccs minden eszközével támogatta azt.

2021 februárjában a barátság jegyében átnyújtotta ajándékként Krakkóban lengyel partnerének II. Zsigmond Ágost gyermekkori páncélját, a Nemzeti Múzeum egyik legértékesebb múzeumi tárgyát. Ez a gesztus egyébként jól jellemzi Orbán viszonyát a magyar kulturális örökséghez és annak létesítményeihez. Viszontajándékra már nem került sor – állítólag egy Corvinát szántak erre a célra –, ugyanis közben Oroszország megtámadta Ukrajnát. Lengyelország egyértelműen Ukrajnát támogatta, másfél millió menekültet befogadott, és minden módon segíteni próbált Zelenszkijnek és kormányának. Orbán pedig, mint tudjuk, kezdetektől az orosz fél oldalán állt.

Lehet persze egy mélyebben fekvő oka annak, hogy Orbán az uniós jogrendszert semmibe véve támogatta Ziobrót. Ő ugyanis bensőséges kapcsolatot tartott fenn az Ordo Iuris katolikus fundamentalista szervezettel. Ők belföldön az abortusz teljes tilalmának szorgalmazásával hívták fel magukra a figyelmet. Ezt nem sikerült törvénybe foglaltatniuk, mivel óriási utcai tiltakozás indult meg ellene. Külföldi társukkal, a magyar MCC-vel mostanában az Unió lebontásán ügyködnek. 2025 márciusában már ki is dolgoztak erre egy tervezetet, és eljuttatták az amerikai Heritage Alapítványon keresztül Trumpnak.

Orbán számára, látjuk, a nemzetközi szerződések és szervezetek már csakugyan nem irányadóak. Az "erő korának" eljövetelét maga sem ezen a kilencvenháromezer négyzetkilométeres területen vizionálja, hanem abban bízik, hogy a magát a világ urának képzelő Trump és a keleti diktátor, Putyin meghálálja neki az Európai Unió megfúrására tett erőfeszítéseit. Szijjártó már ki is jelentette, hogy a magyar kormányt a legkevésbé sem érdekli Grönland sorsa.

Elég furcsán alakul Orbán politikai barátainak sorsa mostanában. Bolsonaro volt brazil elnök, akivel - mély barátságuk jeleként - szívecskét mutatott az épp arra járó Novák Katalin magyar államfő, jelenleg 27 éves börtönbüntetését tölti. Ügyvédei azon dolgoznak, hogy – a helyi törvényeknek megfelelően – minden elolvasott könyv után elengedjenek neki néhány napot. Így valamivel hamarabb, de jóval műveltebben hagyhatja el börtönét. Annak idején ő is a magyar barátja által nyújtott mentőövben reménykedett, de csak országunk követségéig jutott el.

A legújabb hír, hogy Orbán grúz barátját, Irakli Garibasvilit öt évi börtönre, vagyonelkobzásra és pénzbüntetésre ítélték. Ő a Grúz Álom párt programját próbálta megvalósítani a saját maga számára, közpénzek eltulajdonítása útján. Emlékszünk rá, amikor 2023-ban a CPAC díszvendégeként elmondta, milyen nagy szerencséje van a magyar népnek, hogy egy ilyen „bölcs, távlatos gondolkodású vezetője van, mint Orbán Viktor”. Ki tudja, talán a börtön helyett ő is úgy dönt, közelebb hurcolkodik bölcs barátjához, a Terek folyó partjáról ide, a Duna mellé.

A szerző nyelvész.

